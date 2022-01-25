Как ускорить процесс созревания зеленых бананов: элементарные лайфхаки

Бананы – одни из самых вкусных и полезных фруктов, которые по мнению специалистов можно есть абсолютно всем, если у вас нет аллергии. Стоит отметить, что они очень благотворно влияют на весь организм, помогают справится с бессонницей и быстро восстановиться после тренировки.

К тому же из них можно приготовить очень много вкусных блюд: пироги, мороженое, пудинги, кексы, чипсы, добавлять в салаты, делать вкусные смузи и печь из них хлеб.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится с вами лайфхаками, которые были опубликованы изданием INSIDER и, благодаря которым вы сможете дома ускорить процесс созревания зеленых бананов.

1. Держите их в связке и положите в бумажный пакет

Храните зеленые бананы в связке, не разделяйте. Еще, чтобы они быстро доспели – положите их в бумажный пакет на 1-2 дня поставьте в теплое место. Выделяемый ими газ этилен будет накапливаться и приближать созревание.

2. Положите в духовку на 1-2 минуты

Возьмите зеленые бананы и положите или в духовку на 1-2 минуты, они моментально созреют.

3. Картонная коробка

Еще одно отличное место для созревания зеленых бананов. Стоит всего лишь просто положить бананы туда на 1-2 дня и вы получите спелые, вкусные фрукты.

5. Микроволновая печь

Перед тем, как отправить зеленые бананы в микроволновку – почистите их, иначе они лопнут, и оставьте всего на 30 секунд. После вы получите спелые, сладкие фрукты.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться: