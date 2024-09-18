Как повялить томаты в домашних условиях: самостоятельная закуска или дополнение к любым блюдам

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как повялить томаты в домашних условиях: самостоятельная закуска или дополнение к любым блюдам

Вяленые томаты – это отличная самостоятельная закуска или дополнение к разнообразным блюдам. Можно использовать для салатов и тостов. А приготовить такую закуску вы очень легко сможете в домашних условиях.

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Идея приготовления вяленых томатов опубликована на странице Фудблогера Ирины с ником iryna yesman food в Instagram. Хранить можно в любой стеклянной емкости.

Как повялить томаты в домашних условиях: самостоятельная закуска или дополнение к любым блюдам

Ингредиенты:

  • томаты (лучше брать сливочку полевую)
  • сухие прованские или итальянские травы
  • соль
  • чеснок
  • чабрец

Способ приготовления:

Как повялить томаты в домашних условиях: самостоятельная закуска или дополнение к любым блюдам

1. Томаты разрезать пополам.

2. Хорошо посолить.

Как повялить томаты в домашних условиях: самостоятельная закуска или дополнение к любым блюдам

3. Добавить сухие итальянские или прованские травы и поставить в сушку минимум на 10 часов в 80 градусов.

4. Томаты должны хорошо подсушиться, чтобы получилась лишняя влага, но они должны оставаться мягкими. Главное их не пересушить.

Как повялить томаты в домашних условиях: самостоятельная закуска или дополнение к любым блюдам

5. Далее положить его в стерилизованные банки.

6. Добавить 1 порезанный зубчик чеснока, две веточки тимьяна.

Как повялить томаты в домашних условиях: самостоятельная закуска или дополнение к любым блюдам

7. Залить качественным оливковым маслом.

Как повялить томаты в домашних условиях: самостоятельная закуска или дополнение к любым блюдам

8. Далее опустить в кипяток.

Как повялить томаты в домашних условиях: самостоятельная закуска или дополнение к любым блюдам

9. Держать на маленьком огне ровно 15 минут, закрыть крышкой.

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