Вяленые томаты – это отличная самостоятельная закуска или дополнение к разнообразным блюдам. Можно использовать для салатов и тостов. А приготовить такую закуску вы очень легко сможете в домашних условиях.

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Идея приготовления вяленых томатов опубликована на странице Фудблогера Ирины с ником iryna yesman food в Instagram. Хранить можно в любой стеклянной емкости.

Ингредиенты:

томаты (лучше брать сливочку полевую)

сухие прованские или итальянские травы

соль

чеснок

чабрец

Способ приготовления:

1. Томаты разрезать пополам.

2. Хорошо посолить.

3. Добавить сухие итальянские или прованские травы и поставить в сушку минимум на 10 часов в 80 градусов.

4. Томаты должны хорошо подсушиться, чтобы получилась лишняя влага, но они должны оставаться мягкими. Главное их не пересушить.

5. Далее положить его в стерилизованные банки.

6. Добавить 1 порезанный зубчик чеснока, две веточки тимьяна.

7. Залить качественным оливковым маслом.

8. Далее опустить в кипяток.

9. Держать на маленьком огне ровно 15 минут, закрыть крышкой.

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