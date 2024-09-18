Как повялить томаты в домашних условиях: самостоятельная закуска или дополнение к любым блюдам
Вяленые томаты – это отличная самостоятельная закуска или дополнение к разнообразным блюдам. Можно использовать для салатов и тостов. А приготовить такую закуску вы очень легко сможете в домашних условиях.
Идея приготовления вяленых томатов опубликована на странице Фудблогера Ирины с ником iryna yesman food в Instagram. Хранить можно в любой стеклянной емкости.
Ингредиенты:
- томаты (лучше брать сливочку полевую)
- сухие прованские или итальянские травы
- соль
- чеснок
- чабрец
Способ приготовления:
1. Томаты разрезать пополам.
2. Хорошо посолить.
3. Добавить сухие итальянские или прованские травы и поставить в сушку минимум на 10 часов в 80 градусов.
4. Томаты должны хорошо подсушиться, чтобы получилась лишняя влага, но они должны оставаться мягкими. Главное их не пересушить.
5. Далее положить его в стерилизованные банки.
6. Добавить 1 порезанный зубчик чеснока, две веточки тимьяна.
7. Залить качественным оливковым маслом.
8. Далее опустить в кипяток.
9. Держать на маленьком огне ровно 15 минут, закрыть крышкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: