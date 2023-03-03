Украинская гастрономия настолько колоритная, что свои уникальные блюда есть в каждом регионе. Особенно это касается разнообразия начинок. Например, в Ивано-Франковской области готовят вареники с жареной квашеной капустой. Также, с таким овощем можно сделать и блины.

Ведущая и руководительница "Фактов" на телеканале ICTV Елена Фроляк поделилась рецептом вкусных блинов с капустой. Необычное блюдо звезда получила "в наследство" от своей бабушки. В семье Елены в Ивано-Франковской области издавна готовили начинку для соленых блинов из квашеной капусты.

Видео дня

"Я очень люблю, вы только не удивляйтесь, блины с жареной квашеной капустой. У нас на Западной Украине делают вареники с квашеной капустой. В Киеве найти вареники с такой начинкой не получится. А вы попробуйте дома квашеную капусту немножко потушить, добавить туда , чтобы она была золотистая и добавить к блинам. Вкусность!" – советует Елена.

Использует квашеную капусту Елена и для приготовления борща, и в качестве добавки к кашам. А когда хочется чего-нибудь вкусненького, готовит блины.

"В моей семье очень любят квашеную капусту, мы постоянно ее делаем – муж даже сам шинкует. Поэтому зимой у нас дома она всегда есть и мы часто из нее готовим гарнир к блинам. Это как вареники, но более простая версия. Потому что не всегда есть время. и желание с ними возиться, а вот блины сделать можно быстро", – делится телеведущая.

Капусту надо обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета, добавить лука, немного обжаренного предварительно на сковороде, посыпать по вкусу черным перцем и оставить на несколько минут под крышкой "дойти".

Ингредиенты для теста:

мука – 2 стакана

яйца – 2 шт.

молоко – 0,5 стакана

боржоми (или другая сильногазированная вода) – 1 стакан

оливковое масло – 2 ст. л.

соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты следует смешать миксером в миске.

2. Перед выпеканием блинов оставить смесь отдохнуть.

3. Блинчики нафаршировать капустой, замотав в трубочки и после можно немного подрумянить на сковороде перед подачей.

"В блины добавляйте теплую минеральную воду, тогда они будут легкие и будто будут дышать. Так меня научила готовить моя мама, так делала и моя бабушка, и я так готовлю. А еще бабушка говорила: тесто должно быть, как густая нежирная сметана, тогда никакие пропорции для приготовления вам не пригодятся", – делится секретом Елена.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: