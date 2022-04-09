Одно из самых простых и быстрых блюд, которые можно есть всегда – пельмени. Готовятся они очень быстро, достаточно сделать вкусное тесто и начинку, а также важно еще – правильно их сварить, чтобы они не слиплись.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте полезными советами, как правильно сварить пельмени, чтобы они были целыми не слипались.

Как правильно варить пельмени

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1. Чтобы пельмени не слиплись необходимо налить воду в кастрюлю, подождать, пока закипит, затем добавить соль и бросить туда пельмени.

2. Также в воду можно добавить немного духмяного перца и лаврового листа.

3. Очень важно – перемешивать пельмени деревянной ложкой или лопаткой, пока они не всплывут.

Железная ложка может разорвать тесто пельменей.

4. Как только пельмени всплыли, засекайте примерно 5 минут.

5. Если вы варите замороженные пельмени, засекайте 7-8 минут после всплывания.

Можно вынуть один пельмень, разрезать пополам и посмотреть на срез: он должен быть по цвету светлее, чем остальное тесто.

Стоит отметить, что пельмени можно еще готовить и на пару и обжаривать в сливочном масле и запекать с сыром или соусом, например, грибным.

Еще пельмени можно подавать со сливочным маслом, уксусом, сметаной, а также томатным и грибным соусом, домашним майонезом.

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