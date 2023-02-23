Лето – сезон консервации не только овощей, но и фруктов и ягод. Впрочем, в процессе приготовления варенья очень часто ягодки теряют свой насыщенный цвет и форму. Оказывается, есть некоторые лайфхаки, которые помогут этого избежать.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как сварить варенье, чтобы ягоды не потеряли форму и цвет.

Совет 1

Если вы используете домашние ягоды и фрукты, то их советуют мыть как можно меньше. Зато покупаемые в магазине – как можно более тщательно. Такие ягодки, как клубника и малина, нужно мыть не отрывая от плодоножек, после чего просушивАТЬ бумажным полотенцем, а напоследок перебираТЬ.

Видео дня

Совет 2

Большая вероятность того, что ягоды в варенье сохранят свою форму, если залить их горячим сиропом на 3-4 часа, а только потом начать варить. Что касается твердых сортов, например крыжовника и слив, то их советуют слегка наколоть зубочисткой, чтобы они лучше впитывали сироп и не становились такими мягкими.

Совет 3

Готовя ягодное варенье, самые лучшие пропорции сахара будут 1:1.

Совет 4

Если варенье долго не густеет, можно добавить в него немного лимонного сока или яблочного пюре.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: