Как вернуть вчерашние макароны к жизни: понадобится всего два ингредиента
В холодильнике стоит еще целая кастрюля вчерашних макарон, а вы как раз в раздумьях, что приготовить? Существует просто гениальный способ, как вернуть такое блюдо к жизни. Выходит так вкусно и сытно, что никто даже не заподозрит.
Идея опубликована в кулинарном блоге vkusno_i_prostto в Instagram.
Ингредиенты:
вчерашние макароны
плавленый сыр
томатный соус
сливочное масло
Способ приготовления:
1. На сковороде растопите небольшой кусок сливочного масла.
2. Добавить томатный соус и сыр. Готовить, пока сыр полностью не расплавится.
3. Добавить макароны и перемешать.
А для того, чтобы блюдо выглядело полноценным, можно приготовить вкусные фаршированные фрикадельки. Рецептом фаршированных фрикаделек с сыром поделилась фудблогер София Засадная. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
фарш – 500 г
моцарелла – 1 шт.
соль – 1 ч. л.
гранулированный чеснок – 0,5 ч. л
кумин и звезда – 1 ч. л.
сушеный орегано – 0,5 ч. л
петрушка – 1 пучок
свежемолотый перец
Для соуса:
консервированные томаты – 400 г
томатная паста – 50 г
сушеное орегано – 1 ст. л.
сушеный базилик – 1 ст. л.
сушеная кинза/петрушка – 1 ч. л.
морковь – 1 шт.
стебель сельдерея – 1шт.
красный винный уксус – 1 ч. л.
морская соль
свежемолотый перец
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 200 градусов и застелить противень пергаментом.
2. Порезать моцареллу на 12 равных кубиков.
3. Смешать все ингредиенты для фрикаделек, кроме моцареллы и полпорции петрушки. Получившуюся массу разделить на 12 частей.
4. Сформировать фрикадельки, завернув в каждый шарик кусок моцареллы.
5. Выложить фрикадельки на противень и выпекать в течение 15-18 минут.
6. Тем временем приготовить соус. Для этого разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне. Положить все ингредиенты для соуса и тушить в течение 20 минут. После чего измельчить массу блендером.
7. Соус вылить снова в сковороду, положить фрикадельки и тушить в течение 5-10 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить макароны без плиты и кипятка.