Как вернуть вчерашние макароны к жизни: понадобится всего два ингредиента

В холодильнике стоит еще целая кастрюля вчерашних макарон, а вы как раз в раздумьях, что приготовить? Существует просто гениальный способ, как вернуть такое блюдо к жизни. Выходит так вкусно и сытно, что никто даже не заподозрит.

Идея опубликована в кулинарном блоге vkusno_i_prostto в Instagram.

Ингредиенты:

вчерашние макароны

плавленый сыр

томатный соус

сливочное масло

Способ приготовления:

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1. На сковороде растопите небольшой кусок сливочного масла.

2. Добавить томатный соус и сыр. Готовить, пока сыр полностью не расплавится.

3. Добавить макароны и перемешать.

А для того, чтобы блюдо выглядело полноценным, можно приготовить вкусные фаршированные фрикадельки. Рецептом фаршированных фрикаделек с сыром поделилась фудблогер София Засадная. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

моцарелла – 1 шт.

соль – 1 ч. л.

гранулированный чеснок – 0,5 ч. л

кумин и звезда – 1 ч. л.

сушеный орегано – 0,5 ч. л

петрушка – 1 пучок

свежемолотый перец

Для соуса:

консервированные томаты – 400 г

томатная паста – 50 г

сушеное орегано – 1 ст. л.

сушеный базилик – 1 ст. л.

сушеная кинза/петрушка – 1 ч. л.

морковь – 1 шт.

стебель сельдерея – 1шт.

красный винный уксус – 1 ч. л.

морская соль

свежемолотый перец

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 200 градусов и застелить противень пергаментом.

2. Порезать моцареллу на 12 равных кубиков.

3. Смешать все ингредиенты для фрикаделек, кроме моцареллы и полпорции петрушки. Получившуюся массу разделить на 12 частей.

4. Сформировать фрикадельки, завернув в каждый шарик кусок моцареллы.

5. Выложить фрикадельки на противень и выпекать в течение 15-18 минут.

6. Тем временем приготовить соус. Для этого разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне. Положить все ингредиенты для соуса и тушить в течение 20 минут. После чего измельчить массу блендером.

7. Соус вылить снова в сковороду, положить фрикадельки и тушить в течение 5-10 минут.

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