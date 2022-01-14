Как вернуть вчерашние макароны к жизни: понадобится всего два ингредиента

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Как вернуть вчерашние макароны к жизни: понадобится всего два ингредиента

В холодильнике стоит еще целая кастрюля вчерашних макарон, а вы как раз в раздумьях, что приготовить? Существует просто гениальный способ, как вернуть такое блюдо к жизни. Выходит так вкусно и сытно, что никто даже не заподозрит.

Вчерашние макароны

Идея опубликована в кулинарном блоге vkusno_i_prostto в Instagram.

Ингредиенты:

  • вчерашние макароны

  • плавленый сыр

  • томатный соус

  • сливочное масло

Способ приготовления:

Макароны в соусе
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1. На сковороде растопите небольшой кусок сливочного масла.

2. Добавить томатный соус и сыр. Готовить, пока сыр полностью не расплавится.

3. Добавить макароны и перемешать.

А для того, чтобы блюдо выглядело полноценным, можно приготовить вкусные фаршированные фрикадельки. Рецептом фаршированных фрикаделек с сыром поделилась фудблогер София Засадная. Опубликовано в Instagram.

Фрикадельки с творогом

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г

  • моцарелла – 1 шт.

  • соль – 1 ч. л.

  • гранулированный чеснок – 0,5 ч. л

  • кумин и звезда – 1 ч. л.

  • сушеный орегано – 0,5 ч. л

  • петрушка – 1 пучок

  • свежемолотый перец

Для соуса:

  • консервированные томаты – 400 г

  • томатная паста – 50 г

  • сушеное орегано – 1 ст. л.

  • сушеный базилик – 1 ст. л.

  • сушеная кинза/петрушка – 1 ч. л.

  • морковь – 1 шт.

  • стебель сельдерея – 1шт.

  • красный винный уксус – 1 ч. л.

  • морская соль

  • свежемолотый перец

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 200 градусов и застелить противень пергаментом.

2. Порезать моцареллу на 12 равных кубиков.

3. Смешать все ингредиенты для фрикаделек, кроме моцареллы и полпорции петрушки. Получившуюся массу разделить на 12 частей.

Приготовление фрикаделек

4. Сформировать фрикадельки, завернув в каждый шарик кусок моцареллы.

5. Выложить фрикадельки на противень и выпекать в течение 15-18 минут.

6. Тем временем приготовить соус. Для этого разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне. Положить все ингредиенты для соуса и тушить в течение 20 минут. После чего измельчить массу блендером.

7. Соус вылить снова в сковороду, положить фрикадельки и тушить в течение 5-10 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить макароны без плиты и кипятка.

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