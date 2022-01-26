Как вкусно и быстро приготовить рис на ужин: рецепт
Рис считается одной из самых универсальных каш. С помощью минимум простых продуктов, и еще совсем чуть-чуть свободного времени обычную крупу можно превратить в необычайно вкусный гарнир. Если вы решили поужинать рисом и хотите, чтобы приём пищи был полезным, сытным и сбалансированным, то лучше всего дополнить кашу мясом и овощами.
Рецепт риса с овощами и мясом опубликован в кулинарном блоге pp.brokkoli в Instagram.
Ингредиенты:
рис отварной
мясо
лук
болгарский перец
кукуруза
зелень
томатная паста
приправа хмели-сунели
соль, перец
вода
Способ приготовления:
1. Мясо порезать тонкими полосками и жарить до золотистости.
2. Порезать лук полукольцами и обжарить вместе с мясом.
3. Нарезать перец кубиками и добавить к мясу.
4. Добавить соль, перец, приправу, томатную пасту и немного воды. Тушить под крышкой 10 минут.
5. Добавить кукурузу и тушить еще несколько минут.
6. В конце приготовления дополнить измельченной зеленью.
7. Подавать с рисом.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить рассыпчатый рис с курицей.