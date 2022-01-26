Как вкусно и быстро приготовить рис на ужин: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
3,5 т.
Как вкусно и быстро приготовить рис на ужин: рецепт

Рис считается одной из самых универсальных каш. С помощью минимум простых продуктов, и еще совсем чуть-чуть свободного времени обычную крупу можно превратить в необычайно вкусный гарнир. Если вы решили поужинать рисом и хотите, чтобы приём пищи был полезным, сытным и сбалансированным, то лучше всего дополнить кашу мясом и овощами.

Рецепт риса с овощами и мясом опубликован в кулинарном блоге pp.brokkoli в Instagram.

Рис с овощами и мясом

Ингредиенты:

  • рис отварной

  • мясо

  • лук

  • болгарский перец

  • кукуруза

  • зелень

  • томатная паста

  • приправа хмели-сунели

  • соль, перец

  • вода

Рис для блюда
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Способ приготовления:

1. Мясо порезать тонкими полосками и жарить до золотистости.

2. Порезать лук полукольцами и обжарить вместе с мясом.

Мясо для блюда

3. Нарезать перец кубиками и добавить к мясу.

4. Добавить соль, перец, приправу, томатную пасту и немного воды. Тушить под крышкой 10 минут.

Болгарский перец для блюда

5. Добавить кукурузу и тушить еще несколько минут.

6. В конце приготовления дополнить измельченной зеленью.

Готовое блюдо

7. Подавать с рисом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить рассыпчатый рис с курицей.

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