Как вкусно и быстро приготовить спаржу: рецепт Клопотенко

Сейчас в самом разгаре сезон вкусной и очень полезной спаржи. Но, вот как ее выбрать и действительно правильно приготовить, а не испортить ценный продукт – знают единицы.
Кулинар, победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале советами и рассказал, какие потрясающие блюда можно приготовить из спаржи.
1. На что обратить внимание при выборе спаржи:
цвет – он должен быть ярко-зеленым
размер – не больше 25 см
свежесть – она не должна быть вялой
2. Как приготовить:
Для начала нужно отрезать твердый низ спаржи, лучше ее почистить, так она будет более нежной и грубые волокна не будут мешать при употреблении.
Воду довести до кипения, добавить столовую ложку соли, можно и больше, бросить спаржу ровно на 1 минуту.
Достать и переложить в ледяную воду, чтобы спаржа была хрустящей и сохранила яркий цвет, оставить на минуты 2-3.
На сковороде растопите сливочное масло и выложите спаржу, жарьте около 2-3 минут.
Готовую спаржу щедро сбрызните лимонным соком и можно смело есть вкусное блюдо.
По желанию можно добавить чеснок, а также еще ее можно просто отварить или пропарить и сразу есть, как теплой, так и холодной. От этого ее вкус не поменяется.
Она отлично сочетается как с рыбой, так и с мясом и даже овощами, фруктами и ягодами, как бы это странно не звучало, но именно со спаржи можно делать вкуснейшие десерты и пироги.
Именно таким удивительным рецептом цитрусовой спаржи поделился Клопотенко.
Ингредиенты:
спаржа – 300 г
лимон – 1 шт.
соль – 1 ст. л.
масло сливочное – 20 г
пармезан – 20 г
Способ приготовления:
Помойте хорошо спаржу, отрежьте низ, почистите.
В кипящую воду добавьте соль, бросьте спаржу на 1 минуту.
Потом сразу переложите на сковороду со сливочным маслом, туда же добавьте сок и цедру лимона, жарим 1-2 минуты.
Перед подачей щедро посыпьте натертым пармезаном.
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