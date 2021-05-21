Как вкусно и быстро приготовить спаржу: рецепт Клопотенко

Сейчас в самом разгаре сезон вкусной и очень полезной спаржи. Но, вот как ее выбрать и действительно правильно приготовить, а не испортить ценный продукт – знают единицы.

Кулинар, победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале советами и рассказал, какие потрясающие блюда можно приготовить из спаржи.

1. На что обратить внимание при выборе спаржи:

цвет – он должен быть ярко-зеленым

размер – не больше 25 см

свежесть – она не должна быть вялой

2. Как приготовить:

Для начала нужно отрезать твердый низ спаржи, лучше ее почистить, так она будет более нежной и грубые волокна не будут мешать при употреблении. Воду довести до кипения, добавить столовую ложку соли, можно и больше, бросить спаржу ровно на 1 минуту. Достать и переложить в ледяную воду, чтобы спаржа была хрустящей и сохранила яркий цвет, оставить на минуты 2-3. На сковороде растопите сливочное масло и выложите спаржу, жарьте около 2-3 минут. Готовую спаржу щедро сбрызните лимонным соком и можно смело есть вкусное блюдо.

По желанию можно добавить чеснок, а также еще ее можно просто отварить или пропарить и сразу есть, как теплой, так и холодной. От этого ее вкус не поменяется.

Она отлично сочетается как с рыбой, так и с мясом и даже овощами, фруктами и ягодами, как бы это странно не звучало, но именно со спаржи можно делать вкуснейшие десерты и пироги.

Именно таким удивительным рецептом цитрусовой спаржи поделился Клопотенко.

Ингредиенты:

спаржа – 300 г

лимон – 1 шт.

соль – 1 ст. л.

масло сливочное – 20 г

пармезан – 20 г

Способ приготовления:

Помойте хорошо спаржу, отрежьте низ, почистите. В кипящую воду добавьте соль, бросьте спаржу на 1 минуту. Потом сразу переложите на сковороду со сливочным маслом, туда же добавьте сок и цедру лимона, жарим 1-2 минуты. Перед подачей щедро посыпьте натертым пармезаном.

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