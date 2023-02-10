Маринованный лук – это не только вкусная, но и полезная закуска. Его используют как самостоятельное блюдо, а еще чаще – маринуют к салатам и шашлыку.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт универсального маринованного лука.

Ингредиенты:

лук фиолетовый – 5 шт

сахар – 2 ч. л.

соль – 1-2 ч. л.

уксус яблочный – 60 мл

кипяток

горчица в зернах – 1 ч. л.

перец горошек черный – 5 горошинок

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Способ приготовления:

1. Лук почистить и нарезать кольцами. Порезанный лук сложить в любую удобную емкость.

2. Добавить к луку соль, сахар, черный перчик, горчицу в зернах, уксус. Залить крутым кипятком так, чтобы он полностью покрывал овощ. Перемешать.

3. Поставить маринованный лук в холодильник на 6 часов.

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