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Как вкусно и быстро замариновать лук: к шашлыку и салатам
Маринованный лук – это не только вкусная, но и полезная закуска. Его используют как самостоятельное блюдо, а еще чаще – маринуют к салатам и шашлыку.
В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт универсального маринованного лука.
Ингредиенты:
- лук фиолетовый – 5 шт
- сахар – 2 ч. л.
- соль – 1-2 ч. л.
- уксус яблочный – 60 мл
- кипяток
- горчица в зернах – 1 ч. л.
- перец горошек черный – 5 горошинок
Способ приготовления:
1. Лук почистить и нарезать кольцами. Порезанный лук сложить в любую удобную емкость.
2. Добавить к луку соль, сахар, черный перчик, горчицу в зернах, уксус. Залить крутым кипятком так, чтобы он полностью покрывал овощ. Перемешать.
3. Поставить маринованный лук в холодильник на 6 часов.
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