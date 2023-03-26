Как вкусно и бюджетно замариновать скумбрию без уксуса: понадобится 4 компонента

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,2 т.
Как вкусно и бюджетно замариновать скумбрию без уксуса: понадобится 4 компонента

Для того, чтобы обычная селедка из скумбрии хорошо замариновалась, нужно ждать несколько дней. Но по следующей технологии вы сможете попробовать рыбу гораздо раньше. К тому же, здесь нет лука и уксуса – продукт готовится с добавлением лимонного сока и специй.

Идея приготовления пряной маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram.

Как вкусно и бюджетно замариновать скумбрию без уксуса: понадобится 4 компонента

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт
  • соль – 200-250 г
  • лимон – 1/2 шт. или 1 шт
  • вода кипяченая
  • масло и кориандр в зернах
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Способ приготовления:

Как вкусно и бюджетно замариновать скумбрию без уксуса: понадобится 4 компонента

1. Рыба должна быть подморожена, чтобы не разлезлась, так будет удобнее чистить и солить. Очистить рыбку и промыть.

2. Нарезать на кусочки толщиной 1-1,5 см (толщина в палец примерно).

Как вкусно и бюджетно замариновать скумбрию без уксуса: понадобится 4 компонента

3. Каждый кусочек обвалять хорошо в соли и выложить в глубокую миску. Накрыть пищевой пленкой и отставить на 1:20-1:30 просолиться.

Как вкусно и бюджетно замариновать скумбрию без уксуса: понадобится 4 компонента

4. Через 1:30 часа промыть от соли кусочки под водой и добавить сок половины лимона или целого. Залить кипяченой водой (комнатной температуры) и отставить еще на 30 минут.

Как вкусно и бюджетно замариновать скумбрию без уксуса: понадобится 4 компонента

5. Через 30 минут слить воду, промокнуть рыбку бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Как вкусно и бюджетно замариновать скумбрию без уксуса: понадобится 4 компонента

6. Выложить рыбу в тарелку, украсить по желанию. Поливаем маслом и посыпаем кориандр в зернах.

Как вкусно и бюджетно замариновать скумбрию без уксуса: понадобится 4 компонента

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