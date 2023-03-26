Как вкусно и бюджетно замариновать скумбрию без уксуса: понадобится 4 компонента
Для того, чтобы обычная селедка из скумбрии хорошо замариновалась, нужно ждать несколько дней. Но по следующей технологии вы сможете попробовать рыбу гораздо раньше. К тому же, здесь нет лука и уксуса – продукт готовится с добавлением лимонного сока и специй.
Идея приготовления пряной маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт
- соль – 200-250 г
- лимон – 1/2 шт. или 1 шт
- вода кипяченая
- масло и кориандр в зернах
Способ приготовления:
1. Рыба должна быть подморожена, чтобы не разлезлась, так будет удобнее чистить и солить. Очистить рыбку и промыть.
2. Нарезать на кусочки толщиной 1-1,5 см (толщина в палец примерно).
3. Каждый кусочек обвалять хорошо в соли и выложить в глубокую миску. Накрыть пищевой пленкой и отставить на 1:20-1:30 просолиться.
4. Через 1:30 часа промыть от соли кусочки под водой и добавить сок половины лимона или целого. Залить кипяченой водой (комнатной температуры) и отставить еще на 30 минут.
5. Через 30 минут слить воду, промокнуть рыбку бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
6. Выложить рыбу в тарелку, украсить по желанию. Поливаем маслом и посыпаем кориандр в зернах.
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