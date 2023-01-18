Как вкусно и необычно приготовить овсянку на завтрак: простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно и необычно приготовить овсянку на завтрак: простой рецепт

Овсяная каша – одно из самых простых, полезных и сытных блюд для завтрака. Традиционно ее варят на молоке или воде, подают с фруктами, йогуртом, сыром или яйцом.

Впрочем, овсянку можно не только варить. Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной овсянки в духовке с молоком и фруктами.

Рецепт запеченной овсянки в духовке

Ингредиенты:

  • овсянка – 80 г
  • фрукты – 300 г
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  • молоко – 300 мл
  • подсластитель
Как вкусно приготовить овсянку на завтрак

Способ приготовления:

1. Овсяную кашу насыпать в форму для запекания.

Овсянка с фруктами

2. Выложить свежие или замороженные фрукты (в рецепте используют замороженную вишню и смородину).

3. Молоко смешать с подсластителем. Залить овсянку.

Овсянка запеченная с молоком и фруктами

4. Запекать кашу при температуре 180 градусов 30-40 минут.

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