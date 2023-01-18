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Как вкусно и необычно приготовить овсянку на завтрак: простой рецепт
Овсяная каша – одно из самых простых, полезных и сытных блюд для завтрака. Традиционно ее варят на молоке или воде, подают с фруктами, йогуртом, сыром или яйцом.
Впрочем, овсянку можно не только варить. Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной овсянки в духовке с молоком и фруктами.
Ингредиенты:
- овсянка – 80 г
- фрукты – 300 г
- молоко – 300 мл
- подсластитель
Способ приготовления:
1. Овсяную кашу насыпать в форму для запекания.
2. Выложить свежие или замороженные фрукты (в рецепте используют замороженную вишню и смородину).
3. Молоко смешать с подсластителем. Залить овсянку.
4. Запекать кашу при температуре 180 градусов 30-40 минут.
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