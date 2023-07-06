Как вкусно и оригинально приготовить окрошку: без мяса и колбасы
Прохладная и освежающая окрошка – это то, что нужно летом. В ее основе – сезонные овощи, зелень, мясо и колбаса. А также заправка: на квасе, кефире, айране, сыворотке и даже пиве. Однако существует интересная альтернатива классическому рецепту.
Фудблогер Анастасия Голобородько (anastasiia_g) на своей странице в Instagram поделилась рецептом летней окрошки без колбасы и мяса, которую вы приготовите на комбуче.
Ингредиенты:
- несладкая комбуча – 3 л
- огурцы – 5 шт
- розовый картофель – 4 шт
- редис – 10 шт
- укроп
- тофу – 250 г
- авокадо – 1 шт
- дижонская горчица – 4-5 ст. л.
- натуральный яблочный уксус – 50-60 мл
- яйца – 4-5 шт
Способ приготовления:
1. Сначала нужно запечь или отварить картофель до готовности. В готовом виде порезать овощи кубиками.
2. Предварительно нужно отварить яйца и также порезать их кубиками.
3. Порезать огурцы, редис, тофу и авокадо кубиками, укроп измельчить.
4. В миску насыпать все подготовленные ингредиенты: картофель, яйца, огурцы, редис, тофу, авокадо и укроп. Добавить яблочный уксус и горчицу.
5. Заправить блюдо комбучей и перемешать. Готово!
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