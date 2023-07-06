Прохладная и освежающая окрошка – это то, что нужно летом. В ее основе – сезонные овощи, зелень, мясо и колбаса. А также заправка: на квасе, кефире, айране, сыворотке и даже пиве. Однако существует интересная альтернатива классическому рецепту.

Фудблогер Анастасия Голобородько (anastasiia_g) на своей странице в Instagram поделилась рецептом летней окрошки без колбасы и мяса, которую вы приготовите на комбуче.

Ингредиенты:

несладкая комбуча – 3 л

огурцы – 5 шт

розовый картофель – 4 шт

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редис – 10 шт

укроп

тофу – 250 г

авокадо – 1 шт

дижонская горчица – 4-5 ст. л.

натуральный яблочный уксус – 50-60 мл

яйца – 4-5 шт

Способ приготовления:

1. Сначала нужно запечь или отварить картофель до готовности. В готовом виде порезать овощи кубиками.

2. Предварительно нужно отварить яйца и также порезать их кубиками.

3. Порезать огурцы, редис, тофу и авокадо кубиками, укроп измельчить.

4. В миску насыпать все подготовленные ингредиенты: картофель, яйца, огурцы, редис, тофу, авокадо и укроп. Добавить яблочный уксус и горчицу.

5. Заправить блюдо комбучей и перемешать. Готово!

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