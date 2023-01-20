Как вкусно и по-новому приготовить гречневый суп: делимся оригинальным рецептом
Супы любят и умеют готовить практически все. Очень простой и полезный – именно гречневый. Для того, чтобы он был более сытным, приготовьте его с фрикадельки. Аромату блюду придаст свежая зелень и специи.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом гречневого суп с фрикадельками, зеленью и специями, который получится очень вкусным.
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Гречка – 2 ст. л.
- Филе – 1 шт.
- Морковь – 1/2 шт.
- Петрушка – пучок
- Лук – 1 шт.
- Соль, лимонный перец, куркума
Способ приготовления:
1. Очистить овощи и нарежьте кубиком.
2. Воду доведите до кипения, добавьте картофель, морковь и целый лук, добавьте специи и варите до полуготовности картофеля.
3. Гречку промойте и добавьте в суп.
4. Филе порежьте и перебейте в блендере, добавьте измельченную петрушку, куркуму, соль и лимонный перец, хорошо перемешайте и сформируйте фрикадельки.
5. Готовые фрикадельки добавьте в суп, перемешайте и варите до готовности.
При подаче суп присыпьте зеленью.
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