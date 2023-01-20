Супы любят и умеют готовить практически все. Очень простой и полезный – именно гречневый. Для того, чтобы он был более сытным, приготовьте его с фрикадельки. Аромату блюду придаст свежая зелень и специи.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом гречневого суп с фрикадельками, зеленью и специями, который получится очень вкусным.

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Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Гречка – 2 ст. л.

Филе – 1 шт.

Морковь – 1/2 шт.

Петрушка – пучок

Лук – 1 шт.

Соль, лимонный перец, куркума

Способ приготовления:

1. Очистить овощи и нарежьте кубиком.

2. Воду доведите до кипения, добавьте картофель, морковь и целый лук, добавьте специи и варите до полуготовности картофеля.

3. Гречку промойте и добавьте в суп.

4. Филе порежьте и перебейте в блендере, добавьте измельченную петрушку, куркуму, соль и лимонный перец, хорошо перемешайте и сформируйте фрикадельки.

5. Готовые фрикадельки добавьте в суп, перемешайте и варите до готовности.

При подаче суп присыпьте зеленью.

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