Как приготовить полезный перекус из тыквы: заряд энергии на весь день гарантирован

В осенний период тыкву следует использовать не только на Хэллоуин. Из этого овоща можно приготовить самостоятельные блюда, которые будут простые в исполнении и максимально полезные. Такие, какие можно взять с собой на работу или дать ребенку в школу. Заряд энергии на весь день гарантирован.

Полезные тыквенные кексы от filippova_dietology. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 5% – 300 г

яйца – 2 шт

сметана 10-15% – 1 ст.л

яблоко – 1 шт

тыква без кожуры – 80-100 г

ванильный сахар – 1 пакетик

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разрыхлитель – 1 ч. л

сливочное/кокосовое масло – 50 г

цельнозерновая мука – 100 г

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Способ приготовления:

Сыр смешать с желтками и сметаной. Туда потереть тыкву и яблоко. Для запаха добавить ванильный сахар. Засыпать разрыхлитель. Большая часть муки и масло смешать в блендере. Соединить полученную смесь с творожной массой. Добавляем оставшуюся муку. Белки взбить и аккуратно ввести в массу. Выложить полученное тесто в формочки. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

Еще одним вариантом могут быть тыквенные диетические вегетерианские котлеты. Идея от vegan_family_ukraine. Опубликовано на странице Instagram.

тыква – 400 г

морковь – 200 г

лук – 1 шт

цветная капуста или брокколи – 100 г

куркума и карри

соль

ржаная мука – 200 г

Способ приготовления:

Овощи измельчить в блендере Добавить специи и муку Сформировать шарики, немного приплюснуть Жарить на растительном масле по 5-7 минут с обеих сторон. В конце накрыть крышкой или запечь в духовке в течение 20-30 мин.

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