Как приготовить полезный перекус из тыквы: заряд энергии на весь день гарантирован
В осенний период тыкву следует использовать не только на Хэллоуин. Из этого овоща можно приготовить самостоятельные блюда, которые будут простые в исполнении и максимально полезные. Такие, какие можно взять с собой на работу или дать ребенку в школу. Заряд энергии на весь день гарантирован.
Полезные тыквенные кексы от filippova_dietology. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
кисломолочный творог 5% – 300 г
яйца – 2 шт
сметана 10-15% – 1 ст.л
яблоко – 1 шт
тыква без кожуры – 80-100 г
ванильный сахар – 1 пакетик
разрыхлитель – 1 ч. л
сливочное/кокосовое масло – 50 г
цельнозерновая мука – 100 г
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Способ приготовления:
Сыр смешать с желтками и сметаной.
Туда потереть тыкву и яблоко. Для запаха добавить ванильный сахар.
Засыпать разрыхлитель.
Большая часть муки и масло смешать в блендере.
Соединить полученную смесь с творожной массой.
Добавляем оставшуюся муку. Белки взбить и аккуратно ввести в массу.
Выложить полученное тесто в формочки.
Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
Еще одним вариантом могут быть тыквенные диетические вегетерианские котлеты. Идея от vegan_family_ukraine. Опубликовано на странице Instagram.
тыква – 400 г
морковь – 200 г
лук – 1 шт
цветная капуста или брокколи – 100 г
куркума и карри
соль
ржаная мука – 200 г
Способ приготовления:
Овощи измельчить в блендере
Добавить специи и муку
Сформировать шарики, немного приплюснуть
Жарить на растительном масле по 5-7 минут с обеих сторон.
В конце накрыть крышкой или запечь в духовке в течение 20-30 мин.
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