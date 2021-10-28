Как приготовить полезный перекус из тыквы: заряд энергии на весь день гарантирован

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,5 т.
Как приготовить полезный перекус из тыквы: заряд энергии на весь день гарантирован

В осенний период тыкву следует использовать не только на Хэллоуин. Из этого овоща можно приготовить самостоятельные блюда, которые будут простые в исполнении и максимально полезные. Такие, какие можно взять с собой на работу или дать ребенку в школу. Заряд энергии на весь день гарантирован.

Полезные тыквенные кексы от filippova_dietology. Опубликовано на странице Instagram.

Кексы из тыквы

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог 5% – 300 г

  • яйца – 2 шт

  • сметана 10-15% – 1 ст.л

  • яблоко – 1 шт

  • тыква без кожуры – 80-100 г

  • ванильный сахар – 1 пакетик

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  • разрыхлитель – 1 ч. л

  • сливочное/кокосовое масло – 50 г

  • цельнозерновая мука – 100 г

Способ приготовления:

  1. Сыр смешать с желтками и сметаной.

  2. Туда потереть тыкву и яблоко. Для запаха добавить ванильный сахар.

  3. Засыпать разрыхлитель.

  4. Большая часть муки и масло смешать в блендере.

  5. Соединить полученную смесь с творожной массой.

  6. Добавляем оставшуюся муку. Белки взбить и аккуратно ввести в массу.

  7. Выложить полученное тесто в формочки.

  8. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

Приготовление овощного блюда

Еще одним вариантом могут быть тыквенные диетические вегетерианские котлеты. Идея от vegan_family_ukraine. Опубликовано на странице Instagram.

  • тыква – 400 г

  • морковь – 200 г

  • лук – 1 шт

  • цветная капуста или брокколи – 100 г

  • куркума и карри

  • соль

  • ржаная мука – 200 г

Способ приготовления:

  1. Овощи измельчить в блендере

  2. Добавить специи и муку

  3. Сформировать шарики, немного приплюснуть

  4. Жарить на растительном масле по 5-7 минут с обеих сторон.

  5. В конце накрыть крышкой или запечь в духовке в течение 20-30 мин.

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