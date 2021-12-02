Зачем обязательно нужно есть овсянку: Светлана Фус назвала 5 причин

Овсянка – полезная и достаточно сытная крупа, из которой можно приготовить вкусный завтрак. Например, сделать овсяноблин, сварить кашу на молоке или воде, даже добавить в суп. Но к сожалению не все любят ее, несмотря на все ее полезные свойства.

Диетолог Светлана Фус на своей cтранице в Facebook назвала 5 причин, чтобы есть овсянку каждому.

1. Овсянка – источник медленных углеводов

"Съев утром тарелку каши из цельных зерен, те, кому она подходит, обеспечат стабильный уровень глюкозы в крови и чувство сытости на четыре-пять часов", –отметила эксперт.

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2. Овсянка благотворно воздействует на нервную систему, а также улучшает работу сердца и сосудов

"У людей, которые едят овсянку на завтрак – гораздо меньше проблем с лишним весом", – заявила диетолог.

3. Фус рекомендует добавлять в кашу фрукты, мед, орехи, если вы ее не любите

4. Диетолог отметила, что благодаря овсянке улучшается состояние кожи и волос

5. Каша не даст вам набрать лишний вес

"Когда каши становятся хорошей привычкой, то риск набрать лишний вес уменьшается" – отметила Фус.

Рецепт сырников с овсяными хлопьями без муки

Ингредиенты

Творог – 200 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Овсяные хлопья – 4 ст. л.

Соль – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Творог хорошо разотрите с 1/3 ч.л. соли.

2. Добавьте яйцо, хорошо перемешать.

3. Замочите овсяные хлопья, добавьте в творожную массу и тщательно перемешайте.

4. При помощи ложки сформировать из творожной массы сырники, обвалять их в оставшихся овсяных хлопьях.

5. Обжарьте на небольшом количестве топленного сливочного масла или оливкового, еще лучше без масла.

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