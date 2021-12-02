Зачем обязательно нужно есть овсянку: Светлана Фус назвала 5 причин
Овсянка – полезная и достаточно сытная крупа, из которой можно приготовить вкусный завтрак. Например, сделать овсяноблин, сварить кашу на молоке или воде, даже добавить в суп. Но к сожалению не все любят ее, несмотря на все ее полезные свойства.
Диетолог Светлана Фус на своей cтранице в Facebook назвала 5 причин, чтобы есть овсянку каждому.
1. Овсянка – источник медленных углеводов
"Съев утром тарелку каши из цельных зерен, те, кому она подходит, обеспечат стабильный уровень глюкозы в крови и чувство сытости на четыре-пять часов", –отметила эксперт.
2. Овсянка благотворно воздействует на нервную систему, а также улучшает работу сердца и сосудов
"У людей, которые едят овсянку на завтрак – гораздо меньше проблем с лишним весом", – заявила диетолог.
3. Фус рекомендует добавлять в кашу фрукты, мед, орехи, если вы ее не любите
4. Диетолог отметила, что благодаря овсянке улучшается состояние кожи и волос
5. Каша не даст вам набрать лишний вес
"Когда каши становятся хорошей привычкой, то риск набрать лишний вес уменьшается" – отметила Фус.
Рецепт сырников с овсяными хлопьями без муки
Ингредиенты
Творог – 200 г
Яйцо куриное – 1 шт.
Овсяные хлопья – 4 ст. л.
Соль – 1/3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Творог хорошо разотрите с 1/3 ч.л. соли.
2. Добавьте яйцо, хорошо перемешать.
3. Замочите овсяные хлопья, добавьте в творожную массу и тщательно перемешайте.
4. При помощи ложки сформировать из творожной массы сырники, обвалять их в оставшихся овсяных хлопьях.
5. Обжарьте на небольшом количестве топленного сливочного масла или оливкового, еще лучше без масла.
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