Сладкие перцы чаще всего используют именно для фарширования. Для того, чтобы сделать блюдо более сытным, в начинку кладут разнообразную крупу. Но получится гораздо вкуснее, если использовать просто мясо и овощи.

Идея приготовления запеченных фаршированных перцев без крупы опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Начинка получается очень сочной.

Ингредиенты:

перцы

фарш

морковь

лук

томатный соус

любимые специи и зелень по вкусу

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Способ приготовления:

1. Обжариваем лук и морковь.

2. Добавляем фарш, излюбленные специи и хорошо перемешиваем.

3. Посыпаем зеленью.

4. В перцах вырезаем шапочку, чистим от зернышек и начиняем.

5. Накрываем шапочками и ставим запекаться при температуре 190-200 градусов 50 минут.

6. Подаем со сметанкой.

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