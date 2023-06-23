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Как вкусно нафаршировать перцы без крупы: получаются очень сытными
Сладкие перцы чаще всего используют именно для фарширования. Для того, чтобы сделать блюдо более сытным, в начинку кладут разнообразную крупу. Но получится гораздо вкуснее, если использовать просто мясо и овощи.
Идея приготовления запеченных фаршированных перцев без крупы опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Начинка получается очень сочной.
Ингредиенты:
- перцы
- фарш
- морковь
- лук
- томатный соус
- любимые специи и зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжариваем лук и морковь.
2. Добавляем фарш, излюбленные специи и хорошо перемешиваем.
3. Посыпаем зеленью.
4. В перцах вырезаем шапочку, чистим от зернышек и начиняем.
5. Накрываем шапочками и ставим запекаться при температуре 190-200 градусов 50 минут.
6. Подаем со сметанкой.
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