Лето уже совсем скоро. И именно этот период для того. чтобы съесть сочных и мясистых раков. Но, чтобы этот продукт был действительно вкусным, нужно знать, как его сварить.

Как правильно отварить раки рассказала фудблогер Полина с ником polli_cooking в Instagram. Очень важно добавить в бульон правильные специи, а также следить за временем приготовления.

Ингредиенты:

1 кг. раков

1 луковица

4-5 зубчиков чеснока

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лавровый лист

3 ст.л. соли

5-8 ст.л. укропа

1 ст.л. ароматного перца

3л. воды

Способ приготовления:

1. В воду добавляем все специи.

3. Доводим до кипения.

3. В кипящую воду отправляем раки.

3. Как только всплывает один рак, ставим таймер на 8 минут (готовим на среднем огне).

4. Через 8 минут снимаем кастрюлю с огня.

5. Накрываем крышкой.

6. Оставляем на 10 минут.

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