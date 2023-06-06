Как вкусно отварить раки: получаются очень сочными

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно отварить раки: получаются очень сочными

Лето уже совсем скоро. И именно этот период для того. чтобы съесть сочных и мясистых раков. Но, чтобы этот продукт был действительно вкусным, нужно знать, как его сварить.

Как правильно отварить раки рассказала фудблогер Полина с ником polli_cooking в Instagram. Очень важно добавить в бульон правильные специи, а также следить за временем приготовления.

Как вкусно отварить раки: получаются очень сочными

Ингредиенты:

  • 1 кг. раков
  • 1 луковица
  • 4-5 зубчиков чеснока
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  • лавровый лист
  • 3 ст.л. соли
  • 5-8 ст.л. укропа
  • 1 ст.л. ароматного перца
  • 3л. воды

Способ приготовления:

Как вкусно отварить раки: получаются очень сочными

1. В воду добавляем все специи.

3. Доводим до кипения.

Как вкусно отварить раки: получаются очень сочными

3. В кипящую воду отправляем раки.

3. Как только всплывает один рак, ставим таймер на 8 минут (готовим на среднем огне).

Как вкусно отварить раки: получаются очень сочными

4. Через 8 минут снимаем кастрюлю с огня.

5. Накрываем крышкой.

Как вкусно отварить раки: получаются очень сочными

6. Оставляем на 10 минут.

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