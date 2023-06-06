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Как вкусно отварить раки: получаются очень сочными
Лето уже совсем скоро. И именно этот период для того. чтобы съесть сочных и мясистых раков. Но, чтобы этот продукт был действительно вкусным, нужно знать, как его сварить.
Как правильно отварить раки рассказала фудблогер Полина с ником polli_cooking в Instagram. Очень важно добавить в бульон правильные специи, а также следить за временем приготовления.
Ингредиенты:
- 1 кг. раков
- 1 луковица
- 4-5 зубчиков чеснока
- лавровый лист
- 3 ст.л. соли
- 5-8 ст.л. укропа
- 1 ст.л. ароматного перца
- 3л. воды
Способ приготовления:
1. В воду добавляем все специи.
3. Доводим до кипения.
3. В кипящую воду отправляем раки.
3. Как только всплывает один рак, ставим таймер на 8 минут (готовим на среднем огне).
4. Через 8 минут снимаем кастрюлю с огня.
5. Накрываем крышкой.
6. Оставляем на 10 минут.
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