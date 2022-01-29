Как вкусно и необычно подать кильку: идея Ольги Мартыновской

Мы привыкли есть кильку только на бутерброде или просто в прикуску с хлебом. Но с такой банальной рыбой может получиться полноценное блюдо, которое достойно даже ресторана. Необходимо просто соединить этот продукт с правильными ингредиентами.

Идеей приготовления гречневой галеты с килькой и яйцом поделилась известный украинский шеф-повар Ольга Мартыновская на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

гречневая мука – 100 г

пшеничная мука – 60 г

яйца – 2 шт

молоко – 200 мл

Видео дня

минеральная газировка – 200 мл

соль – щепотка

сахар – щепотка

растительное масло – 2 ст. л

яйца (для яичницы) – 1 шт

килҗка в масле – 50 г

твердый сыр – 50 г

Способ приготовления:

1. Приготовить галету – гречишный слюнец: смешать 2 вида муки.

2. Добавить 2 яйца и половину молока от всего количества, вымешать венчиком.

3. Постепенно влить остальное молоко и воду.

4. Добавить соль, сахар и растительное масло.

5. Пожарить галету переворачивая. Гречневые блины содержат мало глютена, поэтому легко рвутся.

6. На середину блина насыпать тертый сыр.

7. Завернуть края в центр.

8. Пожарить яичницу, чтобы желток остался жидким.

9. Тогда вылкать в следующие последовательности: блин – на тарелку, яичницу – на блин, рыбку – на яичницу.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :