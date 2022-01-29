Как вкусно и необычно подать кильку: идея Ольги Мартыновской
Мы привыкли есть кильку только на бутерброде или просто в прикуску с хлебом. Но с такой банальной рыбой может получиться полноценное блюдо, которое достойно даже ресторана. Необходимо просто соединить этот продукт с правильными ингредиентами.
Идеей приготовления гречневой галеты с килькой и яйцом поделилась известный украинский шеф-повар Ольга Мартыновская на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
гречневая мука – 100 г
пшеничная мука – 60 г
яйца – 2 шт
молоко – 200 мл
минеральная газировка – 200 мл
соль – щепотка
сахар – щепотка
растительное масло – 2 ст. л
яйца (для яичницы) – 1 шт
килҗка в масле – 50 г
твердый сыр – 50 г
Способ приготовления:
1. Приготовить галету – гречишный слюнец: смешать 2 вида муки.
2. Добавить 2 яйца и половину молока от всего количества, вымешать венчиком.
3. Постепенно влить остальное молоко и воду.
4. Добавить соль, сахар и растительное масло.
5. Пожарить галету переворачивая. Гречневые блины содержат мало глютена, поэтому легко рвутся.
6. На середину блина насыпать тертый сыр.
7. Завернуть края в центр.
8. Пожарить яичницу, чтобы желток остался жидким.
9. Тогда вылкать в следующие последовательности: блин – на тарелку, яичницу – на блин, рыбку – на яичницу.
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