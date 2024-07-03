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Как вкусно пожарить кабачки на сковороде: с чесноком и соевым соусом
Кабачки – это универсальный ингредиент для различных салатов, рагу и консервации. Также овощи очень вкусно приготовить прямо на сковороде. Кабачки получатся пикантными и с корочкой.
Идея приготовления жареных на сковороде кабачков опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Закуска подойдет даже для праздничного стола.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт. (500 г)
- сухой чеснок – 1/2 ч.л.
- соевый соус – 50 г
- сахар – 1/2 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- копченая паприка – 1/2 ч.л.
- черный перец – 1/2 ч.л.
- масло
Способ приготовления:
1. На сковороду добавить растительное масло.
2. Помешивая, обжарить кабачки на огне около 5 минут.
3. Добавить заправку.
4. Сделать малый огонь.
5. Жарить под крышкой примерно 5-7 минут до готовности.
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