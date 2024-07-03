Кабачки – это универсальный ингредиент для различных салатов, рагу и консервации. Также овощи очень вкусно приготовить прямо на сковороде. Кабачки получатся пикантными и с корочкой.

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Идея приготовления жареных на сковороде кабачков опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Закуска подойдет даже для праздничного стола.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт. (500 г)

сухой чеснок – 1/2 ч.л.

соевый соус – 50 г

сахар – 1/2 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

копченая паприка – 1/2 ч.л.

черный перец – 1/2 ч.л.

масло

Способ приготовления:

1. На сковороду добавить растительное масло.

2. Помешивая, обжарить кабачки на огне около 5 минут.

3. Добавить заправку.

4. Сделать малый огонь.

5. Жарить под крышкой примерно 5-7 минут до готовности.

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