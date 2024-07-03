Как вкусно пожарить кабачки на сковороде: с чесноком и соевым соусом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
300
Как вкусно пожарить кабачки на сковороде: с чесноком и соевым соусом

Кабачки – это универсальный ингредиент для различных салатов, рагу и консервации. Также овощи очень вкусно приготовить прямо на сковороде. Кабачки получатся пикантными и с корочкой.

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Идея приготовления жареных на сковороде кабачков опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Закуска подойдет даже для праздничного стола.

Как вкусно пожарить кабачки на сковороде: с чесноком и соевым соусом

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. (500 г)
  • сухой чеснок – 1/2 ч.л.
  • соевый соус – 50 г
  • сахар – 1/2 ч.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • копченая паприка – 1/2 ч.л.
  • черный перец – 1/2 ч.л.
  • масло

Способ приготовления:

Как вкусно пожарить кабачки на сковороде: с чесноком и соевым соусом

1. На сковороду добавить растительное масло.

Как вкусно пожарить кабачки на сковороде: с чесноком и соевым соусом

2. Помешивая, обжарить кабачки на огне около 5 минут.

Как вкусно пожарить кабачки на сковороде: с чесноком и соевым соусом

3. Добавить заправку.

Как вкусно пожарить кабачки на сковороде: с чесноком и соевым соусом

4. Сделать малый огонь.

Как вкусно пожарить кабачки на сковороде: с чесноком и соевым соусом

5. Жарить под крышкой примерно 5-7 минут до готовности.

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