Кроме запекания в духовке, рыбу можно вкусно пожарить на сковороде. Сделать это лучше в кляре, чтобы она была сочной, а также в панировке – это придаст рыбе золотистую хрустящую корочку.

Фудблогер Елизавета с ником liza_gotovit на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареной рыбы в панировке и кляре. Следует отметить, что такой способ приготовления подходит для любого вида рыбы.

Ингредиенты:

рыба

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мука пшеничная

мука кукурузная

паприка

яйцо

соль, перец

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить рыбу: порезать порционными кусками и вытереть бумажными полотенцами. Посолить и поперчить рыбу.

2. На этом этапе приготовить панировку. Для этого смешать муку и паприку.

3. Для кляра нужно взбить яйца с солью.

4. Каждый кусок рыбы обвалять сначала в панировке, затем яйца и выложить на разогретую сковороду. Пожарить рыбу до готовности. Приятного аппетита!

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