Как вкусно пожарить любую рыбу: универсальный рецепт
Кроме запекания в духовке, рыбу можно вкусно пожарить на сковороде. Сделать это лучше в кляре, чтобы она была сочной, а также в панировке – это придаст рыбе золотистую хрустящую корочку.
Фудблогер Елизавета с ником liza_gotovit на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареной рыбы в панировке и кляре. Следует отметить, что такой способ приготовления подходит для любого вида рыбы.
Ингредиенты:
- рыба
- мука пшеничная
- мука кукурузная
- паприка
- яйцо
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить рыбу: порезать порционными кусками и вытереть бумажными полотенцами. Посолить и поперчить рыбу.
2. На этом этапе приготовить панировку. Для этого смешать муку и паприку.
3. Для кляра нужно взбить яйца с солью.
4. Каждый кусок рыбы обвалять сначала в панировке, затем яйца и выложить на разогретую сковороду. Пожарить рыбу до готовности. Приятного аппетита!
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