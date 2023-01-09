Сырные пончики для многих людей – это вкус детства. Такое блюдо должно быть пышным, сочным и в меру жирным. Даже несмотря на то, что готовится в масле. Поэтому следует соблюдать правильную технологию приготовления.

Идея приготовления пышных творожных пончиков опубликована на странице фудблогера Талли Королевой (tallykoroleva) в Instagram.

Ингредиенты:

550 г кисломолочного сыра

3 яйца

2 ч.л. разрыхлителя

1 пакетик ванильного сахара

3 ст.л. просеянной муки (количество муки зависит от влажности сыра)

по желанию можно добавить чайную ложку соли и 3 ст.л. сахара

Видео дня

Способ приготовления:

1. Приготовьте тесто (оно будет липким – это нормально) и сразу же сформируйте все пончики. Так удобнее и быстрее будет процесс.

2. Если сыр влажный, возможно муки уйдет немного больше.

3. По диаметру пончики должны быть около 3 см.

4. Очень вкусно получается, если положить внутрь вишню в собственном соке.

5. Пончики формировать руками, смазанными растительным маслом. Не используйте муку при формировании, потому что она будет гореть во время жарки.

6. Для жарки нужно выбрать кастрюлю с толстым дном. Масло наливать совсем немного.

7. Каждую партию жарить около 5 минут на среднем огне.

8. Когда пончики охладятся, посыпьте их сахарной пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: