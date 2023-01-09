Как вкусно пожарить творожные пончики: получаются пышными и нежирными
Сырные пончики для многих людей – это вкус детства. Такое блюдо должно быть пышным, сочным и в меру жирным. Даже несмотря на то, что готовится в масле. Поэтому следует соблюдать правильную технологию приготовления.
Идея приготовления пышных творожных пончиков опубликована на странице фудблогера Талли Королевой (tallykoroleva) в Instagram.
Ингредиенты:
- 550 г кисломолочного сыра
- 3 яйца
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1 пакетик ванильного сахара
- 3 ст.л. просеянной муки (количество муки зависит от влажности сыра)
- по желанию можно добавить чайную ложку соли и 3 ст.л. сахара
Способ приготовления:
1. Приготовьте тесто (оно будет липким – это нормально) и сразу же сформируйте все пончики. Так удобнее и быстрее будет процесс.
2. Если сыр влажный, возможно муки уйдет немного больше.
3. По диаметру пончики должны быть около 3 см.
4. Очень вкусно получается, если положить внутрь вишню в собственном соке.
5. Пончики формировать руками, смазанными растительным маслом. Не используйте муку при формировании, потому что она будет гореть во время жарки.
6. Для жарки нужно выбрать кастрюлю с толстым дном. Масло наливать совсем немного.
7. Каждую партию жарить около 5 минут на среднем огне.
8. Когда пончики охладятся, посыпьте их сахарной пудрой.
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