Баклажаны – это очень вкусные и одновременно сытные овощи, которые станут отличным блюдом на обед, перекус или ужин для всей семьи. Их можно вкусно пожарить, запечь, добавить в рагу или салат.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных баклажанов с томатным соусом и сыром.

Ингредиенты:

баклажаны

соль

Соус:

томатный сок

итальянские приправы

зелень

моцарелла

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Способ приготовления:

1. Для начала тщательно помыть баклажаны и нарезать их не толстыми одинаковыми кольцами.

2. Дополнительно посыпать солью баклажаны и оставить в таком виде на 10 минут. После этого – промыть и просушить овощи. Такой шаг требуется в том случае, чтобы баклажаны не горчили.

3. На этом этапе нужно сделать на поверхности баклажанов перекрестные надрезы, посолить. Выложить их в форму для запекания.

4. Для соуса смешать томатный сок, приправы и зелень. Полученным соусом смазать баклажаны.

5. Нарезать моцареллу кубиками и выложить на каждый кусок баклажана.

6. Запекать при температуре 190 градусов 20-25 минут. Готово!

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