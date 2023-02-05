Как вкусно приготовить бефстроганов: идеально к пюре, кашам и макаронам

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Как вкусно приготовить бефстроганов: идеально к пюре, кашам и макаронам

Если вы хотите приготовить мягкое, сочное и нежное мясо, то вам нужно обратить свое внимание на такое блюдо, как бефстроганов. Традиционно готовят его из говядины и лука, реже – дополняют грибами. Бефстроганов чем-то напоминает густую подливу, которую вкусно есть с пюре, кашами и макаронами.

Фудблогер Юлия с ником yulia_delicious_recipes на своей странице в Instagram поделилась рецептом бефстроганова из говядины, который советует дополнить грибами.

Рецепт бефстроганова из говядины с грибами

Ингредиенты:

  • говядина – 600 г
  • сливки 10% – 200 г
  • томатная паста – 70 г
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  • лук – 1 шт
  • пшеничная мука – 2 ст. л.
  • растительное масло – 1-2 ст. л.
  • соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Порезать и поставить жарить грибы.

Бефстроганов с говядиной и грибами

2. Измельчить лук и добавить к грибам. Перемешать и жарить до полного испарения влаги.

3. После этого порезать и добавить к грибам говядину. Перемешать и жарить под крышкой 10-15 минут.

Бефстроганов к пюре

4. Добавить сливки, специи, томатную пасту и муку. Перемешать и тушить до готовности говядины.

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