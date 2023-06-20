Капуста брокколи – это очень полезный продукт, который можно есть на перекус или в виде гарнира. Их можно вкусно запекать в духовке, жарить в кляре на сковороде, варить, добавлять в салаты и даже выпечку.

Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных брокколи с соусом и сыром, которые вы приготовите всего за 15 минут.

Ингредиенты:

брокколи

оливковое масло

соль

прованские травы

твердый сыр

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно отварить брокколи почти до готовности.

2. После варки выложить капусту на противень, застеленный пергаментом. Сверху каждый кусок слегка раздавить стаканом, чтобы придать более однородную форму овощу.

3. Для соуса смешать оливковое масло, соль и травы. Смазать каждый кусок капусты.

4. Также посыпать сверху брокколи натертым сыром.

5. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут. Приятного аппетита!

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