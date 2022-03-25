Как вкусно приготовить булгур с грибами и овощами: рецепт для сытного обеда

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
719
Как вкусно приготовить булгур с грибами и овощами: рецепт для сытного обеда

Булгур – это очень вкусная каша и универсальный гарнир. Для того чтобы его вкусно приготовить, не нужно иметь большой набор ингредиентов. Можно сделать с грибами или овощами, которые найдутся дома, получится сытное и питательное блюдо.

Фудблогер Жанна (zha457) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного булгура с грибами и овощами.

Рецепт булгура с овощами и грибами

Ингредиенты:

  • булгур – 1,5 ст

  • масло сливочное – 50 г

  • лук – 1 шт.

Булгур с овощами
Видео дня

  • перец – 1 шт.

  • вода – 3 ст

  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. На сковороде растопить сливочное масло. Насыпать булгур. Слегка поджарить кашу, около 5 минут.

2. Налить воду и готовить булгур под крышкой.

Как вкусно приготовить булгур

3. Тем временем на отдельной сковороде поджарить грибы с луком и перцем, посолить.

4. Овощи и грибы добавить к булгуру. Добавить специи. Готовить под крышкой 10 минут.

Булгур с овощами и грибами на сковороде

5. Выключить огонь и дать постоять каше еще 10-15 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты