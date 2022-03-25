Булгур – это очень вкусная каша и универсальный гарнир. Для того чтобы его вкусно приготовить, не нужно иметь большой набор ингредиентов. Можно сделать с грибами или овощами, которые найдутся дома, получится сытное и питательное блюдо.

Фудблогер Жанна (zha457) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного булгура с грибами и овощами.

Ингредиенты:

булгур – 1,5 ст

масло сливочное – 50 г

лук – 1 шт.

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перец – 1 шт.

вода – 3 ст

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. На сковороде растопить сливочное масло. Насыпать булгур. Слегка поджарить кашу, около 5 минут.

2. Налить воду и готовить булгур под крышкой.

3. Тем временем на отдельной сковороде поджарить грибы с луком и перцем, посолить.

4. Овощи и грибы добавить к булгуру. Добавить специи. Готовить под крышкой 10 минут.

5. Выключить огонь и дать постоять каше еще 10-15 минут.

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