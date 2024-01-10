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Как вкусно приготовить бюджетные макароны: рецепт сытного блюда для всей семьи
Макароны можно готовить с мясом, просто со сливочным маслом, а также с сыром и даже творогом. Еще их можно использовать для приготовления запеканок и молочных супов.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом макарон с домашним творогом, луком и маслом.
Ингредиенты:
- макароны – 400 г
- домашний творог – 400 г
- лук – 1 шт.
- масло – 30 г
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. На сковороде растопите масло и поджарьте мелко порезанный лук до золотистого оттенка.
2. Отварите макароны в подсоленной воде до готовности. Откиньте макароны в дуршлаг, дайте стечь воде и переложите обратно в кастрюлю.
3. К макаронам добавьте творог, лук, соль и перец. Тщательно перемешайте и протушите все 7 минут.
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