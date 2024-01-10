Как вкусно приготовить бюджетные макароны: рецепт сытного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
546
Рецепт блюда

Макароны можно готовить с мясом, просто со сливочным маслом, а также с сыром и даже творогом. Еще их можно использовать для приготовления запеканок и молочных супов.

Бюджетное блюдо из макарон

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом макарон с домашним творогом, луком и маслом.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • макароны – 400 г
  • домашний творог – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • масло – 30 г
  • соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. На сковороде растопите масло и поджарьте мелко порезанный лук до золотистого оттенка.

Жареный лук

2. Отварите макароны в подсоленной воде до готовности. Откиньте макароны в дуршлаг, дайте стечь воде и переложите обратно в кастрюлю.

Приготовление блюда

3. К макаронам добавьте творог, лук, соль и перец. Тщательно перемешайте и протушите все 7 минут.

Готовые макароны с творогом

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