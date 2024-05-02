Рыбу можно готовить с овощами, соусами и просто запекать со специями. Еще из рыбы получатся очень вкусные, сочные котлеты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с овощами и сыром.

Ингредиенты:

Филе рыбы любое – 6-7 шт.

Твердый сыр – 120-150 г.

Помидоры – 1-2 шт.

Укроп – несколько веточек.

Сметана или майонез – 3 ст. л.

Соль, перец, приправа к рыбе

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Способ приготовления:

1. Разморозьте филе, промойте, обязательно промокните бумажной салфеткой.

2. Смажьте форму маслом и выложите рыбу одним слоем. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи.

3. В миске смешайте нарезанные маленькими кусочками помидоры, тертый на крупную терку сыр, измельченный укроп (можно еще зубок чеснока) и сметану. Посолите и все хорошо перемешайте.

4. На каждый кусочек рыбы выложите нашу начинку и запекайте 25 минут при 180 С.

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