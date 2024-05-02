Как вкусно приготовить бюджетный хек: рыбного запаха не будет

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт хека с овощами и соусом

Рыбу можно готовить с овощами, соусами и просто запекать со специями. Еще из рыбы получатся очень вкусные, сочные котлеты. 

Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с овощами и сыром. 

Ингредиенты: 

  • Филе рыбы любое – 6-7 шт.
  • Твердый сыр – 120-150 г.
  • Помидоры – 1-2 шт.
  • Укроп – несколько веточек.
  • Сметана или майонез – 3 ст. л.
  • Соль, перец, приправа к рыбе
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Способ приготовления: 

1. Разморозьте филе, промойте, обязательно промокните бумажной салфеткой.

Филе рыбы

2. Смажьте форму маслом и выложите рыбу одним слоем. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи. 

Рыба со специями

3. В миске смешайте нарезанные маленькими кусочками помидоры, тертый на крупную терку сыр, измельченный укроп (можно еще зубок чеснока) и сметану. Посолите и все хорошо перемешайте.

Начинка из овощей и сыра

4. На каждый кусочек рыбы выложите нашу начинку и запекайте 25 минут при 180 С.

Рыба с овощами

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