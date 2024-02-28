Как вкусно приготовить бюджетный и полезный хек: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить бюджетный и полезный хек: делимся самым простым рецептом

Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которая может быть основой для приготовления котлет, супа. Еще ее можно жарить, запекать и варить. 

Жареный хек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом жареного хека, который нужно замариновать в специях и с луком. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • филе Хека
  • лук
  • соль, перец, лавровый лист
  • яйцо
  • молоко
  • мука

Способ приготовления: 

1. Филе нарежьте на кусочки.

Сырая рыба

2. Лук порежьте полукольцами, добавьте к рыбе, посыпьте специями и оставьте минимум на три часа, в идеале на ночь в холодильник.

Рыба со специями и луком

3. Взбейте яйцо, влейте молоко и перемешайте. 

Яичная смесь для кляра

4. Обмокните каждый кусочек рыбы в муку, затем в яйцо и жарьте на разогретой сковороде с двух сторон.

Готовая рыба

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