Видео дня
Как вкусно приготовить бюджетный и полезный хек: делимся самым простым рецептом
Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которая может быть основой для приготовления котлет, супа. Еще ее можно жарить, запекать и варить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом жареного хека, который нужно замариновать в специях и с луком.
Ингредиенты:
- филе Хека
- лук
- соль, перец, лавровый лист
- яйцо
- молоко
- мука
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте на кусочки.
2. Лук порежьте полукольцами, добавьте к рыбе, посыпьте специями и оставьте минимум на три часа, в идеале на ночь в холодильник.
3. Взбейте яйцо, влейте молоко и перемешайте.
4. Обмокните каждый кусочек рыбы в муку, затем в яйцо и жарьте на разогретой сковороде с двух сторон.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как вкусно приготовить толстолоб в томатном соусе для ужина.