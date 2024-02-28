Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которая может быть основой для приготовления котлет, супа. Еще ее можно жарить, запекать и варить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом жареного хека, который нужно замариновать в специях и с луком.

Видео дня

Ингредиенты:

филе Хека

лук

соль, перец, лавровый лист

яйцо

молоко

мука

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте на кусочки.

2. Лук порежьте полукольцами, добавьте к рыбе, посыпьте специями и оставьте минимум на три часа, в идеале на ночь в холодильник.

3. Взбейте яйцо, влейте молоко и перемешайте.

4. Обмокните каждый кусочек рыбы в муку, затем в яйцо и жарьте на разогретой сковороде с двух сторон.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как вкусно приготовить толстолоб в томатном соусе для ужина.