Как вкусно приготовить гороховый суп: самый простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как вкусно приготовить гороховый суп: самый простой рецепт

Гороховый суп – это очень вкусное и полезное первое блюдо, которое готовят по-разному: с курицей, копченостями, ребрами, фрикадельками и грибами. Он довольно легкое в приготовлении, ведь варить его можно в кастрюле и мультиварке. Блюдо всегда получается наваристым, сытным, ароматным.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом горохового супа с ребрами.

Рецепт горохового супа с ребрами

Ингредиенты:

  • сушеный горох – 200-250 г
  • ребра – 4-5 шт (уже разделенных)
  • картофель – 7-8 шт
  • морковь – 1 шт
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  • лук – 1 шт
  • соль
  • лавровый лист – 2-3 шт
  • душистый перец – 2-3 шт
  • специи
  • зелень (укроп, петрушка) – пучок
  • вода – 3 л

Способ приготовления:

1. Горох тщательно промыть холодной водой, пока не станет прозрачной, залить снова водой и оставить на ночь. Перед варкой снова промыть и переложить в кастрюлю. Варить не менее 1,5 часов под крышкой, снимая периодически пенку.

Как правильно варить гороховый суп

2. Промыть и добавить ребра. Варить до готовности мяса.

3. Очистить и порезать картофель. Добавить в бульон. Варить до готовности.

Гороховый суп с ребрами

4. Измельчить лук, натереть морковь на терке. Сделать поджарку и добавить в суп.

5. Добавить лавровый лист, душистый перец, специи, измельченные заленьи. Дать оставить 1 минуту и снять с огня. Оставить суп настояться на 20 минут.

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