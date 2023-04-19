Гороховый суп – это очень вкусное и полезное первое блюдо, которое готовят по-разному: с курицей, копченостями, ребрами, фрикадельками и грибами. Он довольно легкое в приготовлении, ведь варить его можно в кастрюле и мультиварке. Блюдо всегда получается наваристым, сытным, ароматным.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом горохового супа с ребрами.

Ингредиенты:

сушеный горох – 200-250 г

ребра – 4-5 шт (уже разделенных)

картофель – 7-8 шт

морковь – 1 шт

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лук – 1 шт

соль

лавровый лист – 2-3 шт

душистый перец – 2-3 шт

специи

зелень (укроп, петрушка) – пучок

вода – 3 л

Способ приготовления:

1. Горох тщательно промыть холодной водой, пока не станет прозрачной, залить снова водой и оставить на ночь. Перед варкой снова промыть и переложить в кастрюлю. Варить не менее 1,5 часов под крышкой, снимая периодически пенку.

2. Промыть и добавить ребра. Варить до готовности мяса.

3. Очистить и порезать картофель. Добавить в бульон. Варить до готовности.

4. Измельчить лук, натереть морковь на терке. Сделать поджарку и добавить в суп.

5. Добавить лавровый лист, душистый перец, специи, измельченные заленьи. Дать оставить 1 минуту и снять с огня. Оставить суп настояться на 20 минут.

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