Как вкусно приготовить гречку на сковородке: лучше, чем отварная
Из обычной гречки, которую все часто готовят га гарнир, можно сделать полноценное блюдо. И отваривать ничего не придется, потому что подойдет простая сковорода. Каша получится очень сытной.
Идея приготовления вкусной гречки на сковороде опубликована на странице фудблогера muj_na_kuhne в Instagram. Добавьте много грибов и сыра.
Ингредиенты:
- гречка – 1 стакан
- лук
- шампиньоны – 6-7 шт.
- вода – 2 стакана
- сливки – 150 мл.
- сыр – 100 г
- сливочное масло – 30-40
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Обжарить лук несколько минут.
2. Добавить грибы и жарить еще минут 5-7.
3. Засыпать стакан промытой гречки.
4. Добавить специи и залить водой.
5. Перемешать, накрыть крышкой.
6. Тушить на медленном огне минут 15-20 (до готовности гречки).
7. Затем налить сливки, перемешать.
8. Посыпать сыром и готовить под крышкой минуты 3-5 (до момента, когда сыр расплавится).
9. Перемешать.
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