Из обычной гречки, которую все часто готовят га гарнир, можно сделать полноценное блюдо. И отваривать ничего не придется, потому что подойдет простая сковорода. Каша получится очень сытной.

Идея приготовления вкусной гречки на сковороде опубликована на странице фудблогера muj_na_kuhne в Instagram. Добавьте много грибов и сыра.

Ингредиенты:

гречка – 1 стакан

лук

шампиньоны – 6-7 шт.

вода – 2 стакана

сливки – 150 мл.

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сыр – 100 г

сливочное масло – 30-40

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Обжарить лук несколько минут.

2. Добавить грибы и жарить еще минут 5-7.

3. Засыпать стакан промытой гречки.

4. Добавить специи и залить водой.

5. Перемешать, накрыть крышкой.

6. Тушить на медленном огне минут 15-20 (до готовности гречки).

7. Затем налить сливки, перемешать.

8. Посыпать сыром и готовить под крышкой минуты 3-5 (до момента, когда сыр расплавится).

9. Перемешать.

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