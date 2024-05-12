Как вкусно приготовить гречку на сковородке: лучше, чем отварная

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить гречку на сковородке: лучше, чем отварная

Из обычной гречки, которую все часто готовят га гарнир, можно сделать полноценное блюдо. И отваривать ничего не придется, потому что подойдет простая сковорода. Каша получится очень сытной.

Идея приготовления вкусной гречки на сковороде опубликована на странице фудблогера muj_na_kuhne в Instagram. Добавьте много грибов и сыра.

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: лучше, чем отварная

Ингредиенты:

  • гречка – 1 стакан
  • лук
  • шампиньоны – 6-7 шт.
  • вода – 2 стакана
  • сливки – 150 мл.
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  • сыр – 100 г
  • сливочное масло – 30-40
  • соль, перец, специи

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: лучше, чем отварная

1. Обжарить лук несколько минут.

2. Добавить грибы и жарить еще минут 5-7.

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: лучше, чем отварная

3. Засыпать стакан промытой гречки.

4. Добавить специи и залить водой.

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: лучше, чем отварная

5. Перемешать, накрыть крышкой.

6. Тушить на медленном огне минут 15-20 (до готовности гречки).

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: лучше, чем отварная

7. Затем налить сливки, перемешать.

8. Посыпать сыром и готовить под крышкой минуты 3-5 (до момента, когда сыр расплавится).

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: лучше, чем отварная

9. Перемешать.

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: лучше, чем отварная

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