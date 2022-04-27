Для того, чтобы приготовить что-то быстро на обед или ужин, не обязательно заморачиваться, скупать множество продуктов и обладать кулинарными способностями. На такие случаи существует гречка. Ее можно вкусно приготовить с фаршем и овощами на сковороде. Все максимально просто – положить все ингредиенты на сковороду и довести до готовности.

Как вкусно приготовить гречку с фаршем на сковороде, рассказал фудблогер и кулинар Алексей Крючков (kruchkov) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

гречневая крупа – 1 ст

вода – 1,5 ст

фарш

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морковь – 1 шт

лук – 1 шт

Способ приготовления:

1. Гречку залить водой. Поставить на слабый огонь и варить до готовности.

2. Лук нарезать кубиком, морковь – соломкой. Пассировать овощи до мягкости.

3. Добавить к овощам фарш. Посолить и поперчить. Готовить к появлению жидкости.

4. В то время добавить гречку. Перемешать. Готовить еще несколько минут.

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