Как вкусно приготовить гречку с фаршем и овощами на сковороде: рецепт
Для того, чтобы приготовить что-то быстро на обед или ужин, не обязательно заморачиваться, скупать множество продуктов и обладать кулинарными способностями. На такие случаи существует гречка. Ее можно вкусно приготовить с фаршем и овощами на сковороде. Все максимально просто – положить все ингредиенты на сковороду и довести до готовности.
Как вкусно приготовить гречку с фаршем на сковороде, рассказал фудблогер и кулинар Алексей Крючков (kruchkov) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
гречневая крупа – 1 ст
вода – 1,5 ст
фарш
морковь – 1 шт
лук – 1 шт
Способ приготовления:
1. Гречку залить водой. Поставить на слабый огонь и варить до готовности.
2. Лук нарезать кубиком, морковь – соломкой. Пассировать овощи до мягкости.
3. Добавить к овощам фарш. Посолить и поперчить. Готовить к появлению жидкости.
4. В то время добавить гречку. Перемешать. Готовить еще несколько минут.
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