Хек – очень питательная и полезная рыба, которая отлично подходит для сытного обеда. Она в меру жирная, поэтому вы будете ощущать лёгкость после такой еды. Можно добавить любой любимый гарнир.

Видео дня

Идея приготовления вкусного хека на обед опубликована на кулинарной странице smachni receptu blogeriv в Instagram. Вкусно добавить сухое белое вино, но можно заменить обычным лимоном.

Ингредиенты:

филе хека или другой белой рыбы – 500-700 г

масло для жарки

помидоры – 150 г

томатное – 200 г

оливки – 100 г

чеснок – 3 зубчика

базилик

сухое белое вино – 100 мл. или сок 1 лимона

соль, перец – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разрезать помидоры и оливки.

2. Для томатного пюре натереть 1-2 крупных помидора или можно взять готовое из магазина.

3. Чеснок тонко нашинковать.

4. Филе разрезать на кусочки вдоль.

5. Посолить и поперчить с обеих сторон.

6. В сковороде разогреть растительное масло и включить сильный огонь.

7. Когда хорошо нагреется, выложить филе и обжарить с одной стороны 2-3 минуты.

8. Убрать филе из сковороды и засыпать в нее томаты, пюре томатное маслины и чеснок.

9. Тушить под крышкой несколько минут, добавить вино или лимонный сок, соль/перец по вкусу.

10. Готовить соус 3-4 минуты, затем добавить базилик (не обязательно) и готовить еще несколько минут.

11. Вернуть рыбное филе в сковороду и дать им немного потушиться в соусе.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: