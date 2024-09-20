Как вкусно приготовить хек на обед: рыба получится очень сочной
Хек – очень питательная и полезная рыба, которая отлично подходит для сытного обеда. Она в меру жирная, поэтому вы будете ощущать лёгкость после такой еды. Можно добавить любой любимый гарнир.
Идея приготовления вкусного хека на обед опубликована на кулинарной странице smachni receptu blogeriv в Instagram. Вкусно добавить сухое белое вино, но можно заменить обычным лимоном.
Ингредиенты:
- филе хека или другой белой рыбы – 500-700 г
- масло для жарки
- помидоры – 150 г
- томатное – 200 г
- оливки – 100 г
- чеснок – 3 зубчика
- базилик
- сухое белое вино – 100 мл. или сок 1 лимона
- соль, перец – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разрезать помидоры и оливки.
2. Для томатного пюре натереть 1-2 крупных помидора или можно взять готовое из магазина.
3. Чеснок тонко нашинковать.
4. Филе разрезать на кусочки вдоль.
5. Посолить и поперчить с обеих сторон.
6. В сковороде разогреть растительное масло и включить сильный огонь.
7. Когда хорошо нагреется, выложить филе и обжарить с одной стороны 2-3 минуты.
8. Убрать филе из сковороды и засыпать в нее томаты, пюре томатное маслины и чеснок.
9. Тушить под крышкой несколько минут, добавить вино или лимонный сок, соль/перец по вкусу.
10. Готовить соус 3-4 минуты, затем добавить базилик (не обязательно) и готовить еще несколько минут.
11. Вернуть рыбное филе в сковороду и дать им немного потушиться в соусе.
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