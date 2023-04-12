Как вкусно приготовить хек: очень оригинальная идея

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Как вкусно приготовить хек: очень оригинальная идея

Хек можно не только пожарить, запечь в духовке или приготовить на пару. Филе рыбы может стать основой для вкусных и полезных наггетсов. Благодаря удачной панировке они получаются очень хрустящие снаружи, аппетитные и мягкие внутри.

В одном из кулинарных блогов (recepty_smachno_) в Instagram был опубликован рецепт наггетсов из хека, которые вы легко приготовите в духовке всего за 20-25 минут.

Рецепт наггетсов из хека

Ингредиенты:

  • филе хека – 300 г
  • панировочные сухари – 200 г
  • мука – 100 г
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  • яйцо – 1 шт
  • йогурт (3,2%) – 2 ст. л.
  • горчица – 2 ст. л.
  • соевый соус – 100 мл
  • чеснок сушеный – 1 ст. л.
  • соль кунжут – 100 г

Способ приготовления:

1. Филе рыбы нарезать брусочками и замариновать в смеси соевого соуса и чеснока на 10 минут.

Полезные наггетсы из рыбы

2. Для кляра смешать йогурт, горчицу, яйцо, добавить соль и размешать до однородности.

3. Обвалять кусочки рыбы в муку, погрузить в кляр, затем обвалять в сухарях, снова в кляре и напоследок в кунжуте. Выложить на противень.

Рыбные наггетсы в духовке

4. Запекать наггетсы в предварительно разогретой до 170 градусов 25 минут, за 10 минут до готовности перевернуть на другую сторону.

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