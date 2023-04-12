Хек можно не только пожарить, запечь в духовке или приготовить на пару. Филе рыбы может стать основой для вкусных и полезных наггетсов. Благодаря удачной панировке они получаются очень хрустящие снаружи, аппетитные и мягкие внутри.

В одном из кулинарных блогов (recepty_smachno_) в Instagram был опубликован рецепт наггетсов из хека, которые вы легко приготовите в духовке всего за 20-25 минут.

Ингредиенты:

филе хека – 300 г

панировочные сухари – 200 г

мука – 100 г

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яйцо – 1 шт

йогурт (3,2%) – 2 ст. л.

горчица – 2 ст. л.

соевый соус – 100 мл

чеснок сушеный – 1 ст. л.

соль кунжут – 100 г

Способ приготовления:

1. Филе рыбы нарезать брусочками и замариновать в смеси соевого соуса и чеснока на 10 минут.

2. Для кляра смешать йогурт, горчицу, яйцо, добавить соль и размешать до однородности.

3. Обвалять кусочки рыбы в муку, погрузить в кляр, затем обвалять в сухарях, снова в кляре и напоследок в кунжуте. Выложить на противень.

4. Запекать наггетсы в предварительно разогретой до 170 градусов 25 минут, за 10 минут до готовности перевернуть на другую сторону.

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