Как вкусно приготовить хек: рецепт полезного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Как вкусно приготовить рыбу

Хек – идеальная рыба для приготовления вкусных и сочных котлет, а также рыбу можно вкусно запечь с овощами, томатным соусом. Еще рыбу можно пожарить и приготовить на мангале.

Видео дня
Как вкусно приготовить хек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной рыбы с овощной зажаркой и томатным соусом.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • 900 г. хека
  • 2 моркови
  • 1 лук
  • 200 г. консервированных томатов
  • соль и специи

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на терке и нарежьте лук на небольшие кусочки. Обжарьте все вместе 7-8 минут. К овощам добавьте консервированные помидоры и хорошо перемешайте, готовьте еще 10 минут.

Овощная зажарка

2. Дно формы смажьте овощной заправкой и выложите нарезанную на небольшие кусочки рыбу.

Рыба с зажаркой

3. На рыбу выложите остаток овощной заправки и залейте водой, до уровня рыбы и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Готовая рыба

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецептрыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты