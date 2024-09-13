Хек – идеальная рыба для приготовления вкусных и сочных котлет, а также рыбу можно вкусно запечь с овощами, томатным соусом. Еще рыбу можно пожарить и приготовить на мангале.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной рыбы с овощной зажаркой и томатным соусом.

Ингредиенты:

900 г. хека

2 моркови

1 лук

200 г. консервированных томатов

соль и специи

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на терке и нарежьте лук на небольшие кусочки. Обжарьте все вместе 7-8 минут. К овощам добавьте консервированные помидоры и хорошо перемешайте, готовьте еще 10 минут.

2. Дно формы смажьте овощной заправкой и выложите нарезанную на небольшие кусочки рыбу.

3. На рыбу выложите остаток овощной заправки и залейте водой, до уровня рыбы и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

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