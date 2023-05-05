Как вкусно приготовить хек за 20 минут: простой рецепт
Хек – это бюджетная и легкая в приготовлении рыба, которую можно готовить по-разному: на пару, жарить в кляре или панировке, запекать с овощами в духовке, тушить.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного хека во вкусном соусе с помидорами и сыром, который вы приготовите всего за 20 минут.
Ингредиенты:
- филе хека
- приправа к рыбе
- помидоры черри
- твердый сыр
- чеснок
- сметана\греческий йогурт
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Измельчить чеснок.
2. Нарезать помидоры кубиками.
3. Натереть сыр на терке.
4. Смешать чеснок, помидоры, сыр, добавить специи и сметану или йогурт. Перемешать до однородности.
5. Филе рыбы нарезать порционными кусками, каждый из них посолить и поперчить. Выложить в форму для запекания.
6. Смазать рыбу соусом.
7. Запекать в духовке при 180 градусах 20 минут.
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