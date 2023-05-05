Как вкусно приготовить хек за 20 минут: простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить хек за 20 минут: простой рецепт

Хек – это бюджетная и легкая в приготовлении рыба, которую можно готовить по-разному: на пару, жарить в кляре или панировке, запекать с овощами в духовке, тушить.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного хека во вкусном соусе с помидорами и сыром, который вы приготовите всего за 20 минут.

Рецепт запеченного хека с овощами и сыром

Ингредиенты:

  • филе хека
  • приправа к рыбе
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  • помидоры черри
  • твердый сыр
  • чеснок
  • сметана\греческий йогурт
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Измельчить чеснок.

2. Нарезать помидоры кубиками.

Как приготовить хек

3. Натереть сыр на терке.

4. Смешать чеснок, помидоры, сыр, добавить специи и сметану или йогурт. Перемешать до однородности.

Запеченный хек в духовке

5. Филе рыбы нарезать порционными кусками, каждый из них посолить и поперчить. Выложить в форму для запекания.

6. Смазать рыбу соусом.

Рецепт приготовления хека

7. Запекать в духовке при 180 градусах 20 минут.

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