Кабачки – это универсальное основание для приготовления вкусных закусок. Все получится довольно быстро, ведь овощ достаточно просто обжарить в хрустящей панировке. Сверху можно положить много натертого сыра и зелени.

Идея приготовления закуски из кабачков в панировке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Такое блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.

Ингредиенты:

кабачок (небольшой) – 2 шт

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соль – по вкусу

яйцо – 1 шт

мука

сухари

Ингредиенты для начинки:

чеснок – 2-3 зубчика

майонез – 2 ст.л.

сыр – 125 г

укроп – несколько веточек

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, посолите, перемешайте и отложите, чтобы пустили сок.

2. Слейте лишнюю жидкость, еще можно дополнительно слегка просушить бумажными полотенцами.

3. Кольцо кабачка обваляйте в муке, затем во взбитом яйце и в конце в сухарях.

4. Обжаривайте на небольшом огне в разогретом масле с двух сторон до готовности и золотистой корочки.

5. Выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.

6. Пока готовые кабачки остывают, приготовьте начинку. В миске смешайте до однородности выжатый чеснок, майонез и натертый на мелкую терку сыр.

7. Кружочки кабачков смажьте творожной начинкой и выложите на тарелку.

8. Сверху посыпать измельченным укропом.

9. По желанию можно украсить мелко изрезанным помидором или просто выложить кружочек помидора сверху.

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