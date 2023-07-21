Как вкусно приготовить кабачки кружочками с сыром: вариант простой летней закуски
Кабачки – это универсальное основание для приготовления вкусных закусок. Все получится довольно быстро, ведь овощ достаточно просто обжарить в хрустящей панировке. Сверху можно положить много натертого сыра и зелени.
Идея приготовления закуски из кабачков в панировке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Такое блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.
Ингредиенты:
- кабачок (небольшой) – 2 шт
- соль – по вкусу
- яйцо – 1 шт
- мука
- сухари
Ингредиенты для начинки:
- чеснок – 2-3 зубчика
- майонез – 2 ст.л.
- сыр – 125 г
- укроп – несколько веточек
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кружочками, посолите, перемешайте и отложите, чтобы пустили сок.
2. Слейте лишнюю жидкость, еще можно дополнительно слегка просушить бумажными полотенцами.
3. Кольцо кабачка обваляйте в муке, затем во взбитом яйце и в конце в сухарях.
4. Обжаривайте на небольшом огне в разогретом масле с двух сторон до готовности и золотистой корочки.
5. Выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.
6. Пока готовые кабачки остывают, приготовьте начинку. В миске смешайте до однородности выжатый чеснок, майонез и натертый на мелкую терку сыр.
7. Кружочки кабачков смажьте творожной начинкой и выложите на тарелку.
8. Сверху посыпать измельченным укропом.
9. По желанию можно украсить мелко изрезанным помидором или просто выложить кружочек помидора сверху.
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