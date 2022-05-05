Кабачок – очень полезный, вкусный весенний и летний овощ, сезон которого начинается в начале мая. Стоит отметить, что по мнению специалистов он очень благотворно влияет на работу ЖКТ. Из них можно готовить очень много вкусных, полезных и легких блюд, например, супы, блины, салаты, супы-пюре, а также вкусные запеканки и просто готовить полезные снеки из них и жарить на мангале и мариновать.

Кулинар Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале рецептом блинчиков из кабачков, которые будут очень вкусными и воздушными, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

кабачки – 1 шт.

яйца – 4 шт.

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кефир – 400 мл

сливочное масло – 50-70 г

мука – 200 г

соль – щепотка

сода – 3 г ​​​​​​​

укроп – пучок

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок на терке, отожмите лишний сок.

2. Добавьте яйца, кефир, перемешайте.

3. В полученную смесь всыпьте муку, соль и хорошо перемешайте.

4. Пробейте блендером до однородной консистенции.

5. Порежьте мелко укроп, добавьте туда же и еще раз пробейте все блендером.

6. В самом конце добавьте пищевую соду и снова перемешайте.

7. Разогрейте хорошо сковороду, смажьте растительным маслом и пожарьте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.

9. Промажьте каждый блинчик тонким слоем растопленного сливочного масла, так они будут еще вкуснее и мягче.

​​​​​​​Есть их можно со свежими овощами и сметаной.

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