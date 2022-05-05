Как вкусно приготовить кабачковые блины по-новому: элементарный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Рецепт блинов из кабачка

Кабачок – очень полезный, вкусный весенний и летний овощ, сезон которого начинается в начале мая. Стоит отметить, что по мнению специалистов он очень благотворно влияет на работу ЖКТ. Из них можно готовить очень много вкусных, полезных и легких блюд, например, супы, блины, салаты, супы-пюре, а также вкусные запеканки и просто готовить полезные снеки из них и жарить на мангале и мариновать.

Кулинар Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале рецептом блинчиков из кабачков, которые будут очень вкусными и воздушными, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

  • кабачки – 1 шт.

Свежие кабачки

  • яйца – 4 шт.

Куриные яйца
Видео дня

  • кефир – 400 мл

  • сливочное масло – 50-70 г

Зелень для блюда

  • мука – 200 г

  • соль – щепотка

  • сода – 3 г

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Ингредиенты для блинов

  • укроп – пучок

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок на терке, отожмите лишний сок.

2. Добавьте яйца, кефир, перемешайте.

Приготовление теста

3. В полученную смесь всыпьте муку, соль и хорошо перемешайте.

4. Пробейте блендером до однородной консистенции.

Блины на кефире

5. Порежьте мелко укроп, добавьте туда же и еще раз пробейте все блендером.

6. В самом конце добавьте пищевую соду и снова перемешайте.

Вкусные блины из кабачков

7. Разогрейте хорошо сковороду, смажьте растительным маслом и пожарьте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.

Как необычно приготовить блины из кабачков

9. Промажьте каждый блинчик тонким слоем растопленного сливочного масла, так они будут еще вкуснее и мягче.

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​​​​​​​Есть их можно со свежими овощами и сметаной.

Домашняя сметана

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