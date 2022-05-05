Как вкусно приготовить кабачковые блины по-новому: элементарный рецепт
Кабачок – очень полезный, вкусный весенний и летний овощ, сезон которого начинается в начале мая. Стоит отметить, что по мнению специалистов он очень благотворно влияет на работу ЖКТ. Из них можно готовить очень много вкусных, полезных и легких блюд, например, супы, блины, салаты, супы-пюре, а также вкусные запеканки и просто готовить полезные снеки из них и жарить на мангале и мариновать.
Кулинар Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале рецептом блинчиков из кабачков, которые будут очень вкусными и воздушными, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
кабачки – 1 шт.
яйца – 4 шт.
кефир – 400 мл
сливочное масло – 50-70 г
мука – 200 г
соль – щепотка
сода – 3 г
укроп – пучок
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок на терке, отожмите лишний сок.
2. Добавьте яйца, кефир, перемешайте.
3. В полученную смесь всыпьте муку, соль и хорошо перемешайте.
4. Пробейте блендером до однородной консистенции.
5. Порежьте мелко укроп, добавьте туда же и еще раз пробейте все блендером.
6. В самом конце добавьте пищевую соду и снова перемешайте.
7. Разогрейте хорошо сковороду, смажьте растительным маслом и пожарьте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.
9. Промажьте каждый блинчик тонким слоем растопленного сливочного масла, так они будут еще вкуснее и мягче.
Есть их можно со свежими овощами и сметаной.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: