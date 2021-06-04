Как вкусно приготовить камбалу: 3 необычных рецепта

Рыба камбала – очень ценный и полезный продукт, который можно приготовить очень просто и быстро. Самое главное – какой бы способ готовки вы не выбрали – запекать, варить или жарить, она сохранит все полезные свойства.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта, как действительно вкусно и быстро приготовить камбалу так, чтобы она была сочной и нежной.

1. Камбала в духовке

Запеченная в духовке камбала. Источник: cookpad.com

Ингредиенты:

камбала (тушка без головы) – 1,5 кг

сливочное масло – 50 г

растительное масло – 20 мл

лимон – 1 шт.

зелень петрушки – 10–20 г

свежий укроп 10–20 г

соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Хорошо промойте рыбу под проточной водой, срежьте все плавники, обсушите бумажными салфетками и положите на блюдо или разделочную доску желтоватой стороной вверх. Сделайте поперек несколько надрезов на расстоянии около 2-3 см друг от друга и хорошо ее натрите со всех сторон солью и перцем, после – сбрызните соком и так оставьте на 20 минут мариноваться. Противень смажьте сливочным маслом, выложите уже промаринованную камбалу и отправьте в духовку на 15 минут при 220 С. По истечению времени, достаньте рыбу, сделайте надрезы и вставьте туда лимон и снова отправьте в духовку на 25 минут. После – мелко порубите петрушку и укроп, смешайте их со сливочным маслом, горячую рыбу смажьте маслом и оставьте еще в духовке, но уже выключенной на минут 10.

​​​​​​​Подавать рыбу можно с овощами.

2. ​​​​​​​Камбала на мангале

Как вкусно приготовить камбалу на гриле. Источник: foodman.club

камбала – 1-2 шт.

масло растительное – 1-2 ст. л.

пряные травы (базилик, розмарин) – 4-6 веточек

лимон – 1 шт.

соль, белый перец, кориандр – по вкусу

Способ приготовления:

Камбалу нужно хорошо вымыть, отрезать голову и выпотрошить. Промокните внутри и снаружи бумажным полотенцем, после – удалите черную пленку и кровь вдоль позвоночника камбалы, отрежьте все плавники. Сделать острым ножом насечки на спинке и брюшке, чтобы во время приготовления кожа, стягиваясь, не деформировала тушку. Хорошо натереть рыбу специям, добавить травы. ​​​​​​​Выложить на сетку запекаться около 15-20 минут, время от времени ее нужно переворачивать, чтобы рыба хорошо прожарилась.

​​​​​​​Перед подачей щедро сбрызните лимонным соком, есть ее лучше горячей.

3. Камбала на сковороде

Жареная камбала. Источник: foodman.club

Ингредиенты:

камбала –1 шт.

мука – 50-80 г

карри – 1/2 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу хорошо помойте, выпотрошите и отрежьте голову, а также – снимите шкуру и отрежь хвост и плавники, они сгорят в процессе жарки. Муку смешайте с солью, перцем, карри и хорошо обваляйте в этом рыбу. На горячую сковороду налейте растительное масло и выложите рыбу, жарьте с каждой стороны по 2 минуты, чтобы рыба хорошо прожарилась.

Подавать рыбу лучше с овощами, можно даже в бататот или картошкой, а также с овощными салатами.

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