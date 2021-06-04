Как вкусно приготовить камбалу: 3 необычных рецепта

Рыба камбала – очень ценный и полезный продукт, который можно приготовить очень просто и быстро. Самое главное – какой бы способ готовки вы не выбрали – запекать, варить или жарить, она сохранит все полезные свойства.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта, как действительно вкусно и быстро приготовить камбалу так, чтобы она была сочной и нежной.
1. Камбала в духовке
Ингредиенты:
камбала (тушка без головы) – 1,5 кг
сливочное масло – 50 г
растительное масло – 20 мл
лимон – 1 шт.
зелень петрушки – 10–20 г
свежий укроп 10–20 г
соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
Хорошо промойте рыбу под
проточной водой, срежьте все плавники, обсушите бумажными салфетками и положите на блюдо или разделочную доску желтоватой стороной вверх.
Сделайте поперек несколько надрезов на расстоянии около 2-3 см друг от друга и хорошо ее натрите со всех сторон солью и перцем, после – сбрызните соком и так оставьте на 20 минут мариноваться.
Противень смажьте сливочным маслом, выложите уже промаринованную камбалу и отправьте в духовку на 15 минут при 220 С.
По истечению времени, достаньте рыбу, сделайте надрезы и вставьте туда лимон и снова отправьте в духовку на 25 минут.
После – мелко порубите петрушку и укроп, смешайте их со сливочным маслом, горячую рыбу смажьте маслом и оставьте еще в духовке, но уже выключенной на минут 10.
Подавать рыбу можно с овощами.
2. Камбала на мангале
камбала – 1-2 шт.
масло растительное – 1-2 ст. л.
пряные травы (базилик, розмарин) – 4-6 веточек
лимон – 1 шт.
соль, белый перец, кориандр – по вкусу
Способ приготовления:
Камбалу нужно хорошо вымыть, отрезать голову и выпотрошить. Промокните внутри и снаружи бумажным полотенцем, после – удалите черную пленку и кровь вдоль позвоночника камбалы, отрежьте все плавники.
Сделать острым ножом насечки на спинке и брюшке, чтобы во время приготовления кожа, стягиваясь, не деформировала тушку.
Хорошо натереть рыбу специям, добавить травы.
Выложить на сетку запекаться около 15-20 минут, время от времени ее нужно переворачивать, чтобы рыба хорошо прожарилась.
Перед подачей щедро сбрызните лимонным соком, есть ее лучше горячей.
3. Камбала на сковороде
Ингредиенты:
камбала –1 шт.
мука – 50-80 г
карри – 1/2 ч. л.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Рыбу хорошо помойте, выпотрошите и отрежьте голову, а также – снимите шкуру и отрежь хвост и плавники, они сгорят в процессе жарки.
Муку смешайте с солью, перцем, карри и хорошо обваляйте в этом рыбу.
На горячую сковороду налейте растительное масло и выложите рыбу, жарьте с каждой стороны по 2 минуты, чтобы рыба хорошо прожарилась.
Подавать рыбу лучше с овощами, можно даже в бататот или картошкой, а также с овощными салатами.
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