Карп – очень бюджетная, но при этом сытная и жирная рыба, которую можно жарить, запекать, тушить, готовить на мангале в и духовке. А также из нее получаются очень вкусные котлеты и стейк.

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного карпа с овощами и специями.

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Ингредиенты:

Карп – тушка

Середина и спинка должны быть вычищены.

Помидоры – 2 средние

Лук – 1 маленький

Лук зеленый – несколько веточек

Лимон – 2 кружочка

Уксус – 1 ст.л

Масло

Соль

Способ приготовления:

1. На рыбе сделайте надрезы, натрите солью снаружи и внутри. В надрезы положите кусочки лимона.

2. Лук порежьте мелко и маринйте в уксусе и кипятке – 5 минут. Помидоры и зеленый лук нарежьте небольшими кусочками.

3. Выложите во внутрь рыбы салат из помидоров, лука и зеленого лука.

4. Запекайте рыбу в духовке под фольгой 50 минут при 170 С. Снимаем фольгу и еще 10 минут готовьте, чтобы корочка появилась.

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