Как вкусно приготовить карпа для легкого и полезного ужина: рыба будет иметь очень приятный запах и вкус
Карп – очень бюджетная, но при этом сытная и жирная рыба, которую можно жарить, запекать, тушить, готовить на мангале в и духовке. А также из нее получаются очень вкусные котлеты и стейк.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного карпа с овощами и специями.
Ингредиенты:
- Карп – тушка
- Середина и спинка должны быть вычищены.
- Помидоры – 2 средние
- Лук – 1 маленький
- Лук зеленый – несколько веточек
- Лимон – 2 кружочка
- Уксус – 1 ст.л
- Масло
- Соль
Способ приготовления:
1. На рыбе сделайте надрезы, натрите солью снаружи и внутри. В надрезы положите кусочки лимона.
2. Лук порежьте мелко и маринйте в уксусе и кипятке – 5 минут. Помидоры и зеленый лук нарежьте небольшими кусочками.
3. Выложите во внутрь рыбы салат из помидоров, лука и зеленого лука.
4. Запекайте рыбу в духовке под фольгой 50 минут при 170 С. Снимаем фольгу и еще 10 минут готовьте, чтобы корочка появилась.
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