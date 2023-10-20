Как вкусно приготовить карпа для легкого и полезного ужина: рыба будет иметь очень приятный запах и вкус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт карпа с овощами

Карп – очень бюджетная, но при этом сытная и жирная рыба, которую можно жарить, запекать, тушить, готовить на мангале в и духовке. А также из нее получаются очень вкусные котлеты и стейк. 

Как вкусно приготовить карпа

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного карпа с овощами и специями. 

Рецепт карпа
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Ингредиенты:

  • Карп – тушка
  • Середина и спинка должны быть вычищены.
  • Помидоры – 2 средние
  • Лук – 1 маленький
  • Лук зеленый – несколько веточек
  • Лимон – 2 кружочка
  • Уксус – 1 ст.л
  • Масло
  • Соль

Способ приготовления: 

1. На рыбе сделайте надрезы, натрите солью снаружи и внутри. В надрезы положите кусочки лимона.

Свежий карп

2. Лук порежьте мелко и маринйте в уксусе и кипятке – 5 минут. Помидоры и зеленый лук нарежьте небольшими кусочками.

Приготовление рыбы с овощами

3. Выложите во внутрь рыбы салат из помидоров, лука и зеленого лука.

4. Запекайте рыбу в духовке под фольгой 50 минут при 170 С. Снимаем фольгу и еще 10 минут готовьте, чтобы корочка появилась.

Готовая рыба с овощами

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