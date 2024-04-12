Картофель можно готовить по-разному: делать пюре, жаркое, супы, а также запекать в духовке с мясом, овощами и готовить в мундире, жарить на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного картофеля в мундирах со специями, чесноком и маслом.

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Ингредиенты:

Картофель

Соль

Паприка

Растительное масло

Чеснок

Способ приготовления:

1. Сначала помойте картофель, а затем в кастрюлю щедро насыпьте соль. Накройте крышкой и сильно перемешайте.

2. Залейте горячей водой из чайника, и доведите до кипения. Через 5 минут после начала кипения выключите плиту.

3. После слейте воду и выложите картофель в сковородку с маслом. Приправьте копченой паприкой и жарьте до золотистой корочки на среднем огне, периодически помешивайте.

4. Туда же добавьте еще давленый чеснок.

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