Вкусные и пряные креветки вы легко сможете приготовить в домашних условиях. Для этого понадобится несколько простых компонентов, которые придадут морепродуктам насыщенность и пряность. Все нужно прожарить прямо на сковороде и наслаждаться.

Видео дня

О том, как вкусно приготовить креветки в домашних условиях, рассказала кулинарка Ольга Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Не жалейте добавлять свежую зелень – так будет вкуснее.

Ингредиенты:

креветки – 500 г

соль, перец

паприка копченая – 1 ч.л.

цедра половины лимона

масло – 80 г

мука

оливковое масло

чеснок – 3 зубчика

сок половины лимона

свежая петрушка

Способ приготовления:

1. Креветки почистить и просушить с помощью бумажного полотенца.

2. Посолить, поперчить, добавить паприку и цедру лимона.

3. Перемешать и бросить на несколько минут.

4. Масло смешать с мукой.

5. На сковороду влить растительное масло, разогреть, добавить масло с мукой.

6. Добавить измельченный чеснок и обжарить минуту.

7. Выложить в сковороду креветки и жарить 3-4 минуты.

8. Полить лимонным соком и добавить измельченную петрушку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: