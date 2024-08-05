Как вкусно приготовить креветки в домашних условиях: гораздо лучше, чем в ресторане
Вкусные и пряные креветки вы легко сможете приготовить в домашних условиях. Для этого понадобится несколько простых компонентов, которые придадут морепродуктам насыщенность и пряность. Все нужно прожарить прямо на сковороде и наслаждаться.
О том, как вкусно приготовить креветки в домашних условиях, рассказала кулинарка Ольга Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Не жалейте добавлять свежую зелень – так будет вкуснее.
Ингредиенты:
- креветки – 500 г
- соль, перец
- паприка копченая – 1 ч.л.
- цедра половины лимона
- масло – 80 г
- мука
- оливковое масло
- чеснок – 3 зубчика
- сок половины лимона
- свежая петрушка
Способ приготовления:
1. Креветки почистить и просушить с помощью бумажного полотенца.
2. Посолить, поперчить, добавить паприку и цедру лимона.
3. Перемешать и бросить на несколько минут.
4. Масло смешать с мукой.
5. На сковороду влить растительное масло, разогреть, добавить масло с мукой.
6. Добавить измельченный чеснок и обжарить минуту.
7. Выложить в сковороду креветки и жарить 3-4 минуты.
8. Полить лимонным соком и добавить измельченную петрушку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: