Как вкусно приготовить креветки в домашних условиях: гораздо лучше, чем в ресторане

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
165
Как вкусно приготовить креветки в домашних условиях: гораздо лучше, чем в ресторане

Вкусные и пряные креветки вы легко сможете приготовить в домашних условиях. Для этого понадобится несколько простых компонентов, которые придадут морепродуктам насыщенность и пряность. Все нужно прожарить прямо на сковороде и наслаждаться.

Видео дня

О том, как вкусно приготовить креветки в домашних условиях, рассказала кулинарка Ольга Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Не жалейте добавлять свежую зелень – так будет вкуснее.

Как вкусно приготовить креветки в домашних условиях: гораздо лучше, чем в ресторане

Ингредиенты:

  • креветки – 500 г
  • соль, перец
  • паприка копченая – 1 ч.л.
  • цедра половины лимона
  • масло – 80 г
  • мука
  • оливковое масло
  • чеснок – 3 зубчика
  • сок половины лимона
  • свежая петрушка

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить креветки в домашних условиях: гораздо лучше, чем в ресторане

1. Креветки почистить и просушить с помощью бумажного полотенца.

2. Посолить, поперчить, добавить паприку и цедру лимона.

Как вкусно приготовить креветки в домашних условиях: гораздо лучше, чем в ресторане

3. Перемешать и бросить на несколько минут.

4. Масло смешать с мукой.

Как вкусно приготовить креветки в домашних условиях: гораздо лучше, чем в ресторане

5. На сковороду влить растительное масло, разогреть, добавить масло с мукой.

Как вкусно приготовить креветки в домашних условиях: гораздо лучше, чем в ресторане

6. Добавить измельченный чеснок и обжарить минуту.

7. Выложить в сковороду креветки и жарить 3-4 минуты.

Как вкусно приготовить креветки в домашних условиях: гораздо лучше, чем в ресторане

8. Полить лимонным соком и добавить измельченную петрушку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты