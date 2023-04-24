Как вкусно приготовить куриное мясо, чтобы оно было сочным и мягким: делимся простым рецептом
Куриное мясо – очень вкусный продукт, который можно использовать для приготовления абсолютно разных блюд: супа, отбивных, котлет, салатов. А еще куриное мясо можно запекать, варить, жарить с овощами и соусами.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной курицы с апельсином, соевым соусом и чесноком.
Ингредиенты:
- куриное мясо (бедро, голень, бедро) – 4-6 шт.
- апельсины – 2 шт.
- соевый соус – 2 ст. л.
- чеснок – 3-4 зуб.
- сахар – 1 ст. л. (без горки)
- соль – 1 ст. л.
- черный перец – 1/2 ч. л.
- розмарин – 3 веточки
Способ приготовления:
1. Куриные части помойте и выложите в форму для запекания и добавьте розмарин.
2. Маринад: в отдельную емкость выдавите сок 1 апельсина, добавьте соевый соус и все специи, выдавите чеснок, перемешайте до растворения сахара, после вылейте в мясо. Поставьте в холодильник на 1-2 часа.
3. Достаньте мясо из холодильника, порежьте на куски апельсин и положите в форму, накройте фольгой и запекайте при 200 С до готовности. Когда курица будет почти готова, снимите фольгу и дайте подрумяниться еще минут 10-20, периодически поливая соусом в котором печется курица.
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