Куриное мясо – очень вкусный продукт, который можно использовать для приготовления абсолютно разных блюд: супа, отбивных, котлет, салатов. А еще куриное мясо можно запекать, варить, жарить с овощами и соусами.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной курицы с апельсином, соевым соусом и чесноком.

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Ингредиенты:

куриное мясо (бедро, голень, бедро) – 4-6 шт.

апельсины – 2 шт.

соевый соус – 2 ст. л.

чеснок – 3-4 зуб.

сахар – 1 ст. л. (без горки)

соль – 1 ст. л.

черный перец – 1/2 ч. л.

розмарин – 3 веточки

Способ приготовления:

1. Куриные части помойте и выложите в форму для запекания и добавьте розмарин.

2. Маринад: в отдельную емкость выдавите сок 1 апельсина, добавьте соевый соус и все специи, выдавите чеснок, перемешайте до растворения сахара, после вылейте в мясо. Поставьте в холодильник на 1-2 часа.

3. Достаньте мясо из холодильника, порежьте на куски апельсин и положите в форму, накройте фольгой и запекайте при 200 С до готовности. Когда курица будет почти готова, снимите фольгу и дайте подрумяниться еще минут 10-20, периодически поливая соусом в котором печется курица.

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