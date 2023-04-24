Как вкусно приготовить куриное мясо, чтобы оно было сочным и мягким: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Куриное мясо для приготовления

Куриное мясо – очень вкусный продукт, который можно использовать для приготовления абсолютно разных блюд: супа, отбивных, котлет, салатов. А еще куриное мясо можно запекать, варить, жарить с овощами и соусами. 

Куриное мясо

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной курицы с апельсином, соевым соусом и чесноком. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • куриное мясо (бедро, голень, бедро) – 4-6 шт.
  • апельсины – 2 шт.
  • соевый соус – 2 ст. л. 
  • чеснок – 3-4 зуб.
  • сахар – 1 ст. л. (без горки)
  • соль – 1 ст. л.
  • черный перец – 1/2 ч. л.
  • розмарин – 3 веточки 

Способ приготовления:

1. Куриные части помойте и выложите в форму для запекания и добавьте розмарин. 

Куриное мясо

2. Маринад: в отдельную емкость выдавите сок 1 апельсина, добавьте соевый соус и все специи, выдавите чеснок, перемешайте до растворения сахара, после вылейте в мясо. Поставьте в холодильник на 1-2 часа.

Приготовление мяса с апельсином

3. Достаньте мясо из холодильника, порежьте на куски апельсин и положите в форму, накройте фольгой и запекайте при 200 С до готовности. Когда курица будет почти готова, снимите фольгу и дайте подрумяниться еще минут 10-20, периодически поливая соусом в котором печется курица.

Готовое мясо с апельсинами

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