Как вкусно приготовить куриные бедра на сковороде: идеально для обеда
В куриных бедрах много мяса и они очень сочные. Поэтому отличным вариантом будет приготовить такой продукт на обед. Можно подавать с легким зеленым салатом и любой крупой.
Идея приготовления сочных куриных окорочков в сливках для обеда опубликована на странице фудблогера с ником zefirka_recipes в Instagram. Сверху выйдет золотистая хрустящая корочка.
Ингредиенты:
- бедра куриные – 4 шт.
- сливки, 15-20% – 200 мл.
- сыр твердый – 100-150 г.
- соль и специи
Способ приготовления:
1. Куря бедра посолить, поперчить по вкусу.
2. Натереть любимыми специями.
3. Поставить в холодильник на 30 мин.
4. Разогреть сковороду.
5. Обжарить мясо с обеих сторон по несколько минут до золотистой корочки. Затем влить в сковороду сливки и посыпать сыром бедра.
6. Поставить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
7. Если у вас сковорода не подходит для духовки – нужно переложить мясо в форму для запекания и уже в нее добавить сливки и сыр.
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