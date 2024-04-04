В куриных бедрах много мяса и они очень сочные. Поэтому отличным вариантом будет приготовить такой продукт на обед. Можно подавать с легким зеленым салатом и любой крупой.

Идея приготовления сочных куриных окорочков в сливках для обеда опубликована на странице фудблогера с ником zefirka_recipes в Instagram. Сверху выйдет золотистая хрустящая корочка.

Ингредиенты:

бедра куриные – 4 шт.

сливки, 15-20% – 200 мл.

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сыр твердый – 100-150 г.

соль и специи

Способ приготовления:

1. Куря бедра посолить, поперчить по вкусу.

2. Натереть любимыми специями.

3. Поставить в холодильник на 30 мин.

4. Разогреть сковороду.

5. Обжарить мясо с обеих сторон по несколько минут до золотистой корочки. Затем влить в сковороду сливки и посыпать сыром бедра.

6. Поставить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

7. Если у вас сковорода не подходит для духовки – нужно переложить мясо в форму для запекания и уже в нее добавить сливки и сыр.

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