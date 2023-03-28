Как вкусно приготовить куриные крылышки с хрустящей корочкой: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,9 т.
Куриные крылья

Куриные крылышки – идеальный продукт для запекания, приготовления супов. А еще их можно вкусно тушить, жарить и запекать на мангале и в духовке. 

Как пожарить крылышки с корочкой на сковороде

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных куриных крылышек с соусом из соевого соуса, кетчупа и меда. 

Рецепт куриных крылышек
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Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 500 г 
  • кетчуп – 3 ст. л.
  • мед – 2 ч. л.
  • соевый соус – 3 ст. л.
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • растительное масло – 2 ст. л. 
  • соль, перец – по вкус
  • зеленый лук
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки при необходимости разрежьте, посыпьте солью, перцем и оставьте на 10 минут.

Куриные крылышки со специями

2. В сковороду налейте масло и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Приготовление куриных крылышек

3. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте 1-2 минуты. Добавьте кетчуп, соевый соус и мед. Перемешайте и тушите 7-10 минут на маленьком огне, несколько раз переверните крылышки.

Куриные крылышки с соусом

4. Готовые крылышки посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом.

Готовое блюдо

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