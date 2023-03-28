Куриные крылышки – идеальный продукт для запекания, приготовления супов. А еще их можно вкусно тушить, жарить и запекать на мангале и в духовке.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных куриных крылышек с соусом из соевого соуса, кетчупа и меда.

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Ингредиенты:

куриные крылышки – 500 г

кетчуп – 3 ст. л.

мед – 2 ч. л.

соевый соус – 3 ст. л.

чеснок – 2-3 зуб.

растительное масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкус

зеленый лук

кунжут

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки при необходимости разрежьте, посыпьте солью, перцем и оставьте на 10 минут.

2. В сковороду налейте масло и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

3. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте 1-2 минуты. Добавьте кетчуп, соевый соус и мед. Перемешайте и тушите 7-10 минут на маленьком огне, несколько раз переверните крылышки.

4. Готовые крылышки посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом.

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