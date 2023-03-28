Как вкусно приготовить куриные крылышки с хрустящей корочкой: простой рецепт
Куриные крылышки – идеальный продукт для запекания, приготовления супов. А еще их можно вкусно тушить, жарить и запекать на мангале и в духовке.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных куриных крылышек с соусом из соевого соуса, кетчупа и меда.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 500 г
- кетчуп – 3 ст. л.
- мед – 2 ч. л.
- соевый соус – 3 ст. л.
- чеснок – 2-3 зуб.
- растительное масло – 2 ст. л.
- соль, перец – по вкус
- зеленый лук
- кунжут
Способ приготовления:
1. Куриные крылышки при необходимости разрежьте, посыпьте солью, перцем и оставьте на 10 минут.
2. В сковороду налейте масло и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
3. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте 1-2 минуты. Добавьте кетчуп, соевый соус и мед. Перемешайте и тушите 7-10 минут на маленьком огне, несколько раз переверните крылышки.
4. Готовые крылышки посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом.
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