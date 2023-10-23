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Как вкусно приготовить куриные сердечки: рецепт бюджетной закуски за 20 минут
Куриные сердечки – отличный продукт для приготовления салатов, шашлыка и закусок. Все что нужно сделать – помыть их и правильно замариновать.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных куриных сердечек, которые готовятся в духовке.
Ингредиенты:
- Куриные сердечки – 500 г
Маринад:
- Сушеный чеснок – по вкусу
- Паприка – по вкусу
- Специи к грилю/мясу – по вкусу
- Соль/смесь перцев– по вкусу
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Соевый соус – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для маринада: смешайте все ингредиенты для маринада.
2. Куриные сердечки помойте, очистите и замаринуйте в маринаде на 2 часа (если есть возможность подольше, будет еще лучше).
3. Нанизывайте на шпажки и выложите на застеленный пергаментом противень.
4. Запекайте 20 минут при 180 С.
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