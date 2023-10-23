Как вкусно приготовить куриные сердечки: рецепт бюджетной закуски за 20 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
705
Как вкусно приготовить куриные сердечки: рецепт бюджетной закуски за 20 минут

Куриные сердечки – отличный продукт для приготовления салатов, шашлыка и закусок. Все что нужно сделать – помыть их и правильно замариновать. 

Как вкусно приготовить куриные сердечки

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных куриных сердечек, которые готовятся в духовке. 

Рецепт сердечек
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Куриные сердечки – 500 г

Маринад:

  • Сушеный чеснок – по вкусу
  • Паприка – по вкусу
  • Специи к грилю/мясу – по вкусу
  • Соль/смесь перцев–  по вкусу
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Соевый соус – 2 ст. л. 

Способ приготовления:

1. Для маринада: смешайте все ингредиенты для маринада.

2. Куриные сердечки помойте, очистите и замаринуйте в маринаде на 2 часа (если есть возможность подольше, будет еще лучше).

Сердечки в маринаде

3. Нанизывайте на шпажки и выложите на застеленный пергаментом противень.

Сколько запекать сердечки

4. Запекайте 20 минут при 180 С. 

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты