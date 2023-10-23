Как вкусно приготовить куриные сердечки

Куриные сердечки – отличный продукт для приготовления салатов, шашлыка и закусок. Все что нужно сделать – помыть их и правильно замариновать.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных куриных сердечек, которые готовятся в духовке.

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Ингредиенты:

Куриные сердечки – 500 г

Маринад:

Сушеный чеснок – по вкусу

Паприка – по вкусу

Специи к грилю/мясу – по вкусу

Соль/смесь перцев– по вкусу

Растительное масло – 1 ст. л.

Соевый соус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для маринада: смешайте все ингредиенты для маринада.

2. Куриные сердечки помойте, очистите и замаринуйте в маринаде на 2 часа (если есть возможность подольше, будет еще лучше).

3. Нанизывайте на шпажки и выложите на застеленный пергаментом противень.

4. Запекайте 20 минут при 180 С.

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