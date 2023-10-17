Как вкусно приготовить кускус: рецепт сытного блюда для обеда
Кускус – это полезная, сытная и вкусная крупа, которую можно готовить по-разному: с овощами, грибами, фаршем или мясом. По сравнению с гречкой или булгуром кускус варится буквально за считанные минуты, его даже можно запаривать.
Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кускуса с филе и орехами.
Ингредиенты:
- кускус – 2 пакетика (140 г)
- лук – 1 шт
- грецкие орехи – 150 г
- куриное филе – 1 шт
- соль, паприка, молотый перец
Способ приготовления:
1. Для начала нужно нарезать лук и обжарить на сковороде до золотистости.
2. Измельчить орехи и добавить к луку. Перемешать и добавить массу в чашу блендера, измельчить до однородности.
3. Отдельно порезать и обжарить филе вместе со специями.
4. Добавить в филе ореховую массу, перемешать и жарить до готовности мяса.
5. Параллельно с тем отварить кускус.
6. Готовую кашу подавать из филе. Приятного аппетита!
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