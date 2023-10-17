Как вкусно приготовить кускус: рецепт сытного блюда для обеда

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
6
Как вкусно приготовить кускус: рецепт сытного блюда для обеда

Кускус – это полезная, сытная и вкусная крупа, которую можно готовить по-разному: с овощами, грибами, фаршем или мясом. По сравнению с гречкой или булгуром кускус варится буквально за считанные минуты, его даже можно запаривать.

Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кускуса с филе и орехами.

Как вкусно приготовить кускус

Ингредиенты:

  • кускус – 2 пакетика (140 г)
  • лук – 1 шт
  • грецкие орехи – 150 г
  • куриное филе – 1 шт
  • соль, паприка, молотый перец
Видео дня

Способ приготовления:

1. Для начала нужно нарезать лук и обжарить на сковороде до золотистости.

2. Измельчить орехи и добавить к луку. Перемешать и добавить массу в чашу блендера, измельчить до однородности.

чем полезен кускус

3. Отдельно порезать и обжарить филе вместе со специями.

4. Добавить в филе ореховую массу, перемешать и жарить до готовности мяса.

5. Параллельно с тем отварить кускус.

Как быстро приготовить кускус

6. Готовую кашу подавать из филе. Приятного аппетита!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты