Кускус – это полезная, сытная и вкусная крупа, которую можно готовить по-разному: с овощами, грибами, фаршем или мясом. По сравнению с гречкой или булгуром кускус варится буквально за считанные минуты, его даже можно запаривать.

Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кускуса с филе и орехами.

Ингредиенты:

кускус – 2 пакетика (140 г)

лук – 1 шт

грецкие орехи – 150 г

куриное филе – 1 шт

соль, паприка, молотый перец

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно нарезать лук и обжарить на сковороде до золотистости.

2. Измельчить орехи и добавить к луку. Перемешать и добавить массу в чашу блендера, измельчить до однородности.

3. Отдельно порезать и обжарить филе вместе со специями.

4. Добавить в филе ореховую массу, перемешать и жарить до готовности мяса.

5. Параллельно с тем отварить кускус.

6. Готовую кашу подавать из филе. Приятного аппетита!

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