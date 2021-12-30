Как вкусно приготовить лосось, используя простые продукты: рассказал Евгений Клопотенко
Красную рыбу чаще всего можно встретить на новогоднем столе. Ее кладут на бутерброды, делают заливное. Но по-настоящему эффектно такой продукт будет выглядеть целиком. Если выбрать лосось и запечь его, используя довольно простые продукты, – можно получить действительно ресторанное блюдо домашнего приготовления.
Интересной идеей приготовления запеченного лосося поделился известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
филе лосося – 500 г
лимонный сок
игристое вино – 100 мл
соль
желтки – 2 шт
Способ приготовления:
1. Полить рыбу лимонным соком.
2. Поместить в духовку на 10 минут при температуре 200 гадусов.
3. Сделать паровую баню: на кастрюлю с кипящей водой поставить миску.
4. Налить вино, добавить соль, желтки.
5. Взбивать. чтобы масса стала гуще и побелела.
6. Полить полученной массой рыбу и запекать еще 5 минут.
Также кроме жарки можно рыбу засолить. Для этого идеально подойдет горбуша. По вкусу она очень похожа на лосось или семгу, но стоит в разы меньше. Универсальный способ засола красной рыбы опубликован на странице foody_clubs в Instagram.
Способ приготовления:
1. Если рыба мороженая, размораживать не следует. Рыбу из морозилки резать легче – кусочки получаются аккуратными и ровными.
2. Сделать солевой раствор: к холодной кипяченой воде добавить соль (на 1 л. 4 – 5 ст. л.).
3. Если очищенный картофель всплывает в такой воде – раствор готов.
4. Окунуть в него рыбу на 5-8 минут. Затем вынуть, промыть, просушить немного салфеткой.
Положить слоями в соответствующую посуду, полить подсолнечным маслом без запаха.
5. Поставить на 30-40 минут в холодильник.
6. Подавать с луком, лимоном и зеленью.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :