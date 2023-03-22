Макароны – идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда. Готовить их можно с мясом, фаршем, томатной пастой, а также с овощами. Очень вкусно будет с куриными сердечками и сливками, а также с сыром.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных макарон с куриными сердечками, с луком и томатной пастой.

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Ингредиенты:

макароны – 250 г

куриные сердечки – 400 г

лук – 1 шт.

морковь – 0,5 шт.

томатная паста – 40 г

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки хорошо промойте, отрежьте все лишнее и разрежьте пополам. Затем еще раз хорошо промойте и дайте воде стечь. Сковороду разогрейте с маслом и переложите туда сердечки. Немного обжарьте.

2. Добавьте нарезанный лук, обжарьте до прозрачности, добавьте морковь и обжарьте все вместе до золотистого цвета.

3. Далее добавьте томатную пасту и жарьте 1-2 минуты. Добавьте соль и залейте водой, тушите под крышкой до готовности сердечек 40 минут.

4. Всыпьте сухие макароны и залейте водой так, чтобы она хорошо покрыла макароны. Количество воды зависит от самих макарон, в процессе можно доливать.

5. Добавьте соль и перец по вкусу, накройте крышкой и готовьте к готовности макарон. По желанию украсьте зеленью.

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