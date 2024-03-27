Как вкусно приготовить макароны для ужина: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные макароны с овощами

Макароны можно готовить с мясом, фаршем, овощами, морепродуктами и соусами. Для пикантности добавьте чеснок, зелень, специи, томатный сок, имбирь, соевый соус.

С чем приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с чесноком, томатной пастой, твердым сыром и сливками.

Рецепт макарон
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Ингредиенты:

  • макароны (любые твердые сорта) – 200 г
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • лук – 1 шт. небольшая
  • чеснок – 1 зуб.
  • сахар – 1/2 ч. л.
  • соль – по вкусу
  • итальянские травы – 1 ч. л.
  • черный перец – 1/3 ч. л.
  • сливки – 250 мл (от 15% жирности)
  • твердый сыр – 50 г
  • зелень по вкусу небольшой пучок (у меня петрушка)

Способ приготовления:

1️. Макароны отварите до готовности в подсоленной воде.

Вареные макароны

2️. Лук нарежьте небольшими кубиками, натрите сыр на большую терку.

Лук с перцем и чесноком

3️. На растительном масле и сливочном масле обжарьте лук до прозрачного цвета, добавьте чеснок и перемешайте.

Овощи со сливками

4. Через минуту добавьте томатную пасту, соль и сахар, перемешайте и обжарьте 2-3 минуты. Далее добавьте специи, воду из макарон, сливки и помешивая варите на небольшом огне до густого соуса.

Готовое блюдо

5. С макарон слейте воду, добавьте сыр, перемешивайте 1 минуту на маленьком огне, затем добавьте зелень по вкусу и можно есть.

Макароны с соусом и зеленью

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