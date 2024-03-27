Макароны можно готовить с мясом, фаршем, овощами, морепродуктами и соусами. Для пикантности добавьте чеснок, зелень, специи, томатный сок, имбирь, соевый соус.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с чесноком, томатной пастой, твердым сыром и сливками.

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Ингредиенты:

макароны (любые твердые сорта) – 200 г

томатная паста – 1 ст. л.

лук – 1 шт. небольшая

чеснок – 1 зуб.

сахар – 1/2 ч. л.

соль – по вкусу

итальянские травы – 1 ч. л.

черный перец – 1/3 ч. л.

сливки – 250 мл (от 15% жирности)

твердый сыр – 50 г

зелень по вкусу небольшой пучок (у меня петрушка)

Способ приготовления:

1️. Макароны отварите до готовности в подсоленной воде.

2️. Лук нарежьте небольшими кубиками, натрите сыр на большую терку.

3️. На растительном масле и сливочном масле обжарьте лук до прозрачного цвета, добавьте чеснок и перемешайте.

4. Через минуту добавьте томатную пасту, соль и сахар, перемешайте и обжарьте 2-3 минуты. Далее добавьте специи, воду из макарон, сливки и помешивая варите на небольшом огне до густого соуса.

5. С макарон слейте воду, добавьте сыр, перемешивайте 1 минуту на маленьком огне, затем добавьте зелень по вкусу и можно есть.

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