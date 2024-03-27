Как вкусно приготовить макароны для ужина: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Макароны можно готовить с мясом, фаршем, овощами, морепродуктами и соусами. Для пикантности добавьте чеснок, зелень, специи, томатный сок, имбирь, соевый соус.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с чесноком, томатной пастой, твердым сыром и сливками.
Ингредиенты:
- макароны (любые твердые сорта) – 200 г
- томатная паста – 1 ст. л.
- лук – 1 шт. небольшая
- чеснок – 1 зуб.
- сахар – 1/2 ч. л.
- соль – по вкусу
- итальянские травы – 1 ч. л.
- черный перец – 1/3 ч. л.
- сливки – 250 мл (от 15% жирности)
- твердый сыр – 50 г
- зелень по вкусу небольшой пучок (у меня петрушка)
Способ приготовления:
1️. Макароны отварите до готовности в подсоленной воде.
2️. Лук нарежьте небольшими кубиками, натрите сыр на большую терку.
3️. На растительном масле и сливочном масле обжарьте лук до прозрачного цвета, добавьте чеснок и перемешайте.
4. Через минуту добавьте томатную пасту, соль и сахар, перемешайте и обжарьте 2-3 минуты. Далее добавьте специи, воду из макарон, сливки и помешивая варите на небольшом огне до густого соуса.
5. С макарон слейте воду, добавьте сыр, перемешивайте 1 минуту на маленьком огне, затем добавьте зелень по вкусу и можно есть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: