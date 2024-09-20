После тяжелого дня на работе так не хочется тратить много времени на приготовление ужина. Поэтому очень важно иметь на вооружении рецепты, по которым быстро и без всяких усилий можно приготовить вкусный ужин.

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Фудблогер с ником coooking.she в Instagram показала, какое блюдо она любит готовить к ужину. Им оказались макароны, которые кулинар превратила в изысканное блюдо.

Ингредиенты на две порции

Фарш говяжий – 250 гр

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Шампиньоны – 4 шт

Томат – 1 шт

Томатная паста – 2 ст.л.

Макароны

Зелень

Специи

Способ приготовления

1. Лук чистим, нарезаем кубиком и обжариваем на сковороде с растительным маслом.

2. Добавляем нарезанную соломкой морковь и обжариваем до мягкости.

3. Шампиньоны нарезаем небольшими кусками и добавляем к зажарке.

4. Пока жарятся овощи, ставим вариться макароны.

5. К зажарке добавляем фарш, а когда он будет почти готов – томатную пасту и мелко нарезанные томаты. Тушим.

6. Готовые макароны добавляем к зажарке, перемешиваем и немного тушим.

7. Добавляем зелень и подаем на стол.

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