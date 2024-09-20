Как вкусно приготовить макароны для ужина: простая и изысканная идея
После тяжелого дня на работе так не хочется тратить много времени на приготовление ужина. Поэтому очень важно иметь на вооружении рецепты, по которым быстро и без всяких усилий можно приготовить вкусный ужин.
Фудблогер с ником coooking.she в Instagram показала, какое блюдо она любит готовить к ужину. Им оказались макароны, которые кулинар превратила в изысканное блюдо.
Ингредиенты на две порции
- Фарш говяжий – 250 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Шампиньоны – 4 шт
- Томат – 1 шт
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Макароны
- Зелень
- Специи
Способ приготовления
1. Лук чистим, нарезаем кубиком и обжариваем на сковороде с растительным маслом.
2. Добавляем нарезанную соломкой морковь и обжариваем до мягкости.
3. Шампиньоны нарезаем небольшими кусками и добавляем к зажарке.
4. Пока жарятся овощи, ставим вариться макароны.
5. К зажарке добавляем фарш, а когда он будет почти готов – томатную пасту и мелко нарезанные томаты. Тушим.
6. Готовые макароны добавляем к зажарке, перемешиваем и немного тушим.
7. Добавляем зелень и подаем на стол.
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